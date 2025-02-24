Победитель Лиги чемпионов начал сотрудничество с «Шинником»

«Шинник» объявил о начале сотрудничества с «Црвеной Звездой».
Белград посетил директор ярославцев Галимджан Хайруллин.
«В рамках этого соглашения клубы договорились об обмене опытом и методическими наработками, о повышении квалификации тренерского состава, о работе по подготовке резерва, а также о проведении совместных мероприятий, мастер-классов и соревнований», – написал «Шинник».
- «Црвена Звезда» выигрывала Лигу чемпионов.
- Это самый титулованный клуб Сербии.
- «Шинника» не было в РПЛ с 2008 года.