Победитель Лиги чемпионов начал сотрудничество с «Шинником»

«Шинник» объявил о начале сотрудничества с «Црвеной Звездой».

Белград посетил директор ярославцев Галимджан Хайруллин.

«В рамках этого соглашения клубы договорились об обмене опытом и методическими наработками, о повышении квалификации тренерского состава, о работе по подготовке резерва, а также о проведении совместных мероприятий, мастер-классов и соревнований», – написал «Шинник».