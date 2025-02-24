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  • Победитель Лиги чемпионов начал сотрудничество с «Шинником»

Победитель Лиги чемпионов начал сотрудничество с «Шинником»

«Шинник» объявил о начале сотрудничества с «Црвеной Звездой».

Белград посетил директор ярославцев Галимджан Хайруллин.

«В рамках этого соглашения клубы договорились об обмене опытом и методическими наработками, о повышении квалификации тренерского состава, о работе по подготовке резерва, а также о проведении совместных мероприятий, мастер-классов и соревнований», – написал «Шинник».

  • «Црвена Звезда» выигрывала Лигу чемпионов.
  • Это самый титулованный клуб Сербии.
  • «Шинника» не было в РПЛ с 2008 года.

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Источник: «Бомбардир»

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...короче
1740393495
...Бомбер, Лиги Чемпионов не было тогда, когда ЦЗ выиграла Кубок Чемпионов...
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