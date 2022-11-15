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    Иванов рассказал, обсуждал ли Слуцкий свою отставку с игроками «Рубина»

    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тернера клуба.

    «Об отставке Слуцкого узнал примерно в то же время, когда информация появилась в сети. Леонид не обсуждал с игроками свое решение. Он попрощался с командой на базе, всех поблагодарил за совместную работу.

    О причинах увольнения не рассказывал, но, думаю, даст знать в ближайшее время, — сказал Иванов.

    • Слуцкий тренировал «Рубин» 3 года.
    • По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.
    • «Рубин» идет на 5-м месте в Первой лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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