Иванов рассказал, обсуждал ли Слуцкий свою отставку с игроками «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тернера клуба.

«Об отставке Слуцкого узнал примерно в то же время, когда информация появилась в сети. Леонид не обсуждал с игроками свое решение. Он попрощался с командой на базе, всех поблагодарил за совместную работу.

О причинах увольнения не рассказывал, но, думаю, даст знать в ближайшее время, — сказал Иванов.

Слуцкий тренировал «Рубин» 3 года.

По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.

«Рубин» идет на 5-м месте в Первой лиге.

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