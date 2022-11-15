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    Карпин отреагировал на слова Овчинникова, который назвал его «нарвским пацаном»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями после просмотра фильма «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера».

    «Кого не ожидал увидеть в документальном фильме? Овчинникова.

    Он сказал фразу, что я «нарвский пацан»? Ну, Нарва – более русский город. Наверное, как в Москве районы опасные. Наверное, Нарва опасный город в Эстонии», – сказал Карпин.

    • Тренер возглавляет сборную России с июля 2021 года.
    • Карпин продлил контракт с РФС до 1 августа 2024-го.
    • Под его руководством национальная команда провела 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

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    Источник: «РБ Спорт»

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