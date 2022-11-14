Карпин – об уровне сборной России: «Мы не сильнее Узбекистана и Таджикистана»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил национальную команду со сборными Таджикистана и Узбекистана.
«Мы не сильнее Узбекистана и Таджикистана, равная с ними команда. Я то же самое говорил про Мальту и Кипр, например. Мы не сильнее и не слабее. Отсюда и отталкиваемся», — сказал Карпин.
- 17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
- Сборная отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
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Источник: Sport24