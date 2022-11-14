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    «С точки зрения этики это некрасиво». Мостовой раскритиковал приглашение Галактионова в «Локомотив»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

    «Пари НН» берeт Кержакова, а потом увольняет его по непонятным причинам. Затем берут Галактионова, который имеет должность в молодeжной сборной России.

    Кержаков не устроил – приходит никому не известный Галактионов. Потом «Локомотив» разбирается с немецкими строителями и назначает Галактионова, который на контракте в «Пари НН».

    С точки зрения этики это некрасиво. Я не понимаю таких назначений. Есть куча свободных тренеров и футбольных людей: Юран, Черевченко, Колыванов, Кержаков.

    Так ещe и опять будет совмещение – это непонятно», – сказал Мостовой.

    • «Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.
    • Тренер также работает в молодежной сборной России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +738

      SLADE2019 59 минут назад

      Очередное верное суждение Мостового. Или снова он это из-за злости на что то делает?

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      Рейтинг: +16413

      Fusballer 1 час назад

      Пари НН выше Локо, поэтому и взяли)))

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