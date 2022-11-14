«С точки зрения этики это некрасиво». Мостовой раскритиковал приглашение Галактионова в «Локомотив»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

«Пари НН» берeт Кержакова, а потом увольняет его по непонятным причинам. Затем берут Галактионова, который имеет должность в молодeжной сборной России.

Кержаков не устроил – приходит никому не известный Галактионов. Потом «Локомотив» разбирается с немецкими строителями и назначает Галактионова, который на контракте в «Пари НН».

С точки зрения этики это некрасиво. Я не понимаю таких назначений. Есть куча свободных тренеров и футбольных людей: Юран, Черевченко, Колыванов, Кержаков.

Так ещe и опять будет совмещение – это непонятно», – сказал Мостовой.

«Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.

Тренер также работает в молодежной сборной России.

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