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    Радимов: «Видел два года назад Сычевого и думал, зачем он вообще играет в футбол»

    Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил прогресс нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

    «Год или два назад один молодой футболист «Зенита» играл в аренде в «Иртыше». Волей‑неволей мне приходилось смотреть эти матчи.

    Там играл Сычевой. Я думал: «Господи, зачем этот человек играет в футбол?». Прогресс этого игрока заметен. Думаю, что он сам так думал.

    В итоге – лучший бомбардир чемпионата. Это феноменальный прогресс и заслуга игроков, партнеров по команде и руководства клуба.

    Сычевой лучше владеет мячом, он более мобильный, чем Александр Соболев», – сказал Радимов.

    • Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
    • Вчера он оформил хет-трик в игре с «Краснодаром» (5:1).
    • На прошлой неделе форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

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    Сычевой из «Оренбурга» – лучший бомбардир РПЛ до весны. Несколько лет назад он работал на складе автозапчастей

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1238

      Hoahin 37 минут назад

      Профессионализм и мастерство должно подтверждаться не одним сезоном, как минимум. Сычевой молодец, но нужно смотреть дальше за ним, потому что мы много видели нападающих, которые блистали один сезон, а затем сдувались. (Комличенко, Максимов, Агаларов, Барсов, Кулишев и др.)

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      Рейтинг: +7235

      Беспонтий 47 минут назад

      "я помню барменом его
      и бармен помню был убогий
      и если б не моё егэ (0,5)
      то тваю мать
      я б посоветовал
      Серёге.."
      псевдоцитата)

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      Рейтинг: +1550

      PNZ1985 1 час назад

      ясный мой свет))

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      Рейтинг: +16413

      Fusballer 1 час назад

      Сразу видно - специалист))) Хотя даже сейчас рано судить. Агаларов вот совсем стух в Ахмате.

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      Рейтинг: +17773

      Cleaner 1 час назад

      Буланов думал?...)))

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