Радимов: «Видел два года назад Сычевого и думал, зачем он вообще играет в футбол»

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил прогресс нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Год или два назад один молодой футболист «Зенита» играл в аренде в «Иртыше». Волей‑неволей мне приходилось смотреть эти матчи.

Там играл Сычевой. Я думал: «Господи, зачем этот человек играет в футбол?». Прогресс этого игрока заметен. Думаю, что он сам так думал.

В итоге – лучший бомбардир чемпионата. Это феноменальный прогресс и заслуга игроков, партнеров по команде и руководства клуба.

Сычевой лучше владеет мячом, он более мобильный, чем Александр Соболев», – сказал Радимов.

Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.

Вчера он оформил хет-трик в игре с «Краснодаром» (5:1).

На прошлой неделе форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

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Сычевой из «Оренбурга» – лучший бомбардир РПЛ до весны. Несколько лет назад он работал на складе автозапчастей