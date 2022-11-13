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    Сычевой из «Оренбурга» – лучший бомбардир РПЛ до весны. Несколько лет назад он работал на складе автозапчастей

    «Оренбург» – одно из открытий этого сезона РПЛ. Клуб завершил осеннюю часть сезона победой над «Краснодаром» со счетом 5:1, которая позволила ему занять седьмую строчку таблицы до весны.

    И у этого коллектива есть свой герой – Владимир Сычевой. В 15 матчах он забил 14 голов. И до весны он расположился на первом месте в списке бомбардиров РПЛ.

    Показываем прекрасную форму Сычевого в нескольких фактах

    • Перед весенней частью сезона у Сычевого 14 голов. Он уже лучший бомбардир чемпионата, хотя у Промеса столько же мячей. Но здесь решает фактор сыгранных матчей: у Сычевого на один меньше.

    • Для Сычевого это всего лишь первый сезон в РПЛ.

    • В среднем он тратит на гол 77 минут. Лучший показатель в России

    • К 14 голам в Премьер-лиге он приплюсовал еще два мяча в Кубке России.

    • Автор Sports.ru Александр Дорский в своем телеграм-канале выделил следующие достижения Сычевого. В среднем у него 4,5 удара за матч – лучший показатель в РПЛ. В среднем у 3,8 удара из-за штрафной – тоже лучший показатель в лиге.

    • Это лучший игрок российской Премьер-лиги в октябре.

    • За половину сезона он оформил два хет-трика в Премьер-лиге.

    В случае Владимира Сычевого в этом сезоне все идеально сошлось. Марцел Личка строит быструю и атакующую (в меру своих возможностей) – Сычевой идеально влился в эту систему. Личка, кстати, характеризует прогресс Сычевого так:

    «Этот парень сделал себя сам. Сам вытащил себя на тот уровень, на котором сейчас находится. Я его впервые увидел, когда он играл за омский «Иртыш». Мы уже тогда хотели с Андреевым (спортдир «Оренбурга») пригласить Вову в «Оренбург». Начали за ним пристально следить, но он остался в Омске до лета.

    Он много работает на тренировках. Остается на поле после занятий, отшлифовывает завершение атак. У него глаза горят! Парень хочет расти. И сейчас ему воздается за длительную пахоту».

    Помимо командной игры Сычевой хорош в персональном плане: он отлично играет на входе в штрафную, а дриблинг – одна из его сильнейших сторон.

    Сычевой – медиактив РПЛ. Он действительно делает эту лигу ярче

    Вот несколько историй с Владимиром Сычевым за эту половину сезона Премьер-лиги:

    1. Сделал предложение девушке после гола в ворота «Сочи»: она согласилась.

    Игрок «Оренбурга» сделал предложение девушке сразу после гола – и она сказала «да»

    2. После дубля в ворота «Динамо» он показал футболку: «Мама, папа, люблю вас».

    3. После дубля в ворота ЦСКА Сычевой выдал такое интервью: «Да приятно [забить в ворота Игоря Акинфеев] и все. Я побегу, потому что когда получаю лучшего игрока матча, никогда не успеваю на пиццу в раздевалке, все съедают. Так что спасибо большое, удачи».

    «Химки» после матча с «Оренбургом» даже подарили Сычевому пиццу.

    4. В другом интервью он рассказывал, как работал на складе автозапчастей во время игры за «Крымтеплицу»: «Пришел в дубль «Крымтеплицы», работал параллельно на складе автозапчастей, выживал как мог. Не тренировался, просто на игры приезжал. Мне хватало денег, плюс за каждую игру давали по 4-5 тысяч, мне было достаточно в том момент. Зарплата на складе? 20 с копейками. Мне было достаточно в тот момент. Сколько у тебя есть, на столько ты и пытаешься выжить».

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказывал: «Мы предвидели это. Я два дня назад высказывался насчет того, что Сычевой находится в хорошей форме, и Карпину стоит обратить внимание на нашего игрока. Возможно, меня услышали. «Оренбург» радуется этому успеху. Можем себя в грудь стучать! Мы из недавнего бармена сделали игрока такого уровня! Это достижение клуба».

    И что, никто не хочет купить Сычевого при такой результативности?

    Возможно, потенциальные покупатели есть, но это все инсайды. «РБ Спорт» пишет, что отступные за Сычевого – 100 млн рублей (1,5 млн евро). В начале ноября «Оренбург» продлил с ним контракт, а Еремякин рассказывал:

    «Достаточно быстро договорились, все прошло в конструктивном, деловом варианте. Мы достигли соглашения с неким повышением условий в рамках политики, проводимой в клубе. Возможно, у него были какие-то предложения от других клубов, нам об этом неизвестно».

    Марцел Личка же про потенциальный уход Сычевого в топ-клуб говорил так:

    «Если у Сычевого зимой будет предложение от «Зенита», «Спартака» или ЦСКА, – это будет его лучшим следующим шагом в карьере. Наша работа – воспитывать футболиста, развивать его. Если «Спартак» или другой топ-клуб России захочет купить Сычевого зимой, мы отпустим его к ним, не будем препятствовать переходу. У меня и у руководства клуба, думаю, проблем не возникнет. Мы не будем держать Сычевого насильно.

    Если «Спартак» реально купит Сычевого этой зимой, я пожму ему руку и скажу спасибо за проделанную работу».

    Фото: официальный сайт «Оренбурга»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +286

      Болотоход 47 минут назад

      Испортит газпром своими грязными деньгами игрока!!

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      Рейтинг: +487

      ЭтожЯ 1 час назад

      Если лучший бомбардир не Промес то гаспромфсёкупил .

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      Рейтинг: +10702

      R_a_i_n > ЭтожЯ 1 час назад

      Все верно.

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