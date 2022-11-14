В «Спартаке» объяснили, почему Титов и Тихонов не вошли в комитет ветеранов клуба

Раз речь идет лишь о премии в конце года, то конечно же, можно было увеличить численный состав совета, но только не за счет Тихонова или Титова. Что касается Мостового и Ловчева, то они за счет своей медийности, если можно так выразиться, могли бы заслонять Романцева и он (Романцев) это хорошо осознает. Он и взял то в совет тех, кто всегда в тени. Все очевидно. С другой стороны, пусть работают, удачи совету.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы о созданном неделю назад комитете ветеранов клуба.
– Комитет ветеранов в вашем подчинении или совета директоров?
– Мы, занимаясь этим вопросом, вывели его из структуры клуба – под совет директоров. Чтобы он давал оценку деятельности клуба, в том числе менеджмента.
Но думаю, что основная задача комитета ветеранов все-таки в том, чтобы систематизировать работу по поддержке ветеранов и членов их семей.
– Члены комитета будут получать заработную плату?
– Нет. По итогам сезона, если клуб достигнет целей, которые заявлены, и будет премироваться, конечно, ветераны не будут забыты.
– Но пошли разговоры, что по большей части в комитете ветеранов представлено одно поколение – поколение Романцева. Но забыт Мостовой, нет Ловчева, есть возмущение со стороны обоих.
– Я не формировал комитет. Изначально это было пожелание Олега Ивановича. Я задавал вопрос по поводу, скажем так, более молодого поколения.
– Да, Тихонов Андрей, Егор Титов.
– Олег Иванович, с большой любовью и уважением к ним, сказал, что они пока не ветераны.
Но тем не менее, мы как раз и хотим, с помощью комитета построить работу со всеми, кто был в «Спартаке» – это все наши бывшие игроки, тренеры, которые были в структуре клуба.
- В апреле этого года «Спартак» отметил 100-летний юбилей.
- Председателем комитета ветеранов стал Олег Романцев, почетным президентом – Никита Симонян.
- Весь состав спартаковского комитета можно посмотреть здесь.
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