В «Спартаке» объяснили, почему Титов и Тихонов не вошли в комитет ветеранов клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы о созданном неделю назад комитете ветеранов клуба.

– Комитет ветеранов в вашем подчинении или совета директоров?

– Мы, занимаясь этим вопросом, вывели его из структуры клуба – под совет директоров. Чтобы он давал оценку деятельности клуба, в том числе менеджмента.

Но думаю, что основная задача комитета ветеранов все-таки в том, чтобы систематизировать работу по поддержке ветеранов и членов их семей.

– Члены комитета будут получать заработную плату?

– Нет. По итогам сезона, если клуб достигнет целей, которые заявлены, и будет премироваться, конечно, ветераны не будут забыты.

– Но пошли разговоры, что по большей части в комитете ветеранов представлено одно поколение – поколение Романцева. Но забыт Мостовой, нет Ловчева, есть возмущение со стороны обоих.

– Я не формировал комитет. Изначально это было пожелание Олега Ивановича. Я задавал вопрос по поводу, скажем так, более молодого поколения.

– Да, Тихонов Андрей, Егор Титов.

– Олег Иванович, с большой любовью и уважением к ним, сказал, что они пока не ветераны.

Но тем не менее, мы как раз и хотим, с помощью комитета построить работу со всеми, кто был в «Спартаке» – это все наши бывшие игроки, тренеры, которые были в структуре клуба.

В апреле этого года «Спартак» отметил 100-летний юбилей.

Председателем комитета ветеранов стал Олег Романцев, почетным президентом – Никита Симонян.

Весь состав спартаковского комитета можно посмотреть здесь.

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