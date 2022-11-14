Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Спартаке» объяснили, почему Титов и Тихонов не вошли в комитет ветеранов клуба

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы о созданном неделю назад комитете ветеранов клуба.

    – Комитет ветеранов в вашем подчинении или совета директоров?

    – Мы, занимаясь этим вопросом, вывели его из структуры клуба – под совет директоров. Чтобы он давал оценку деятельности клуба, в том числе менеджмента.

    Но думаю, что основная задача комитета ветеранов все-таки в том, чтобы систематизировать работу по поддержке ветеранов и членов их семей.

    – Члены комитета будут получать заработную плату?

    – Нет. По итогам сезона, если клуб достигнет целей, которые заявлены, и будет премироваться, конечно, ветераны не будут забыты.

    – Но пошли разговоры, что по большей части в комитете ветеранов представлено одно поколение – поколение Романцева. Но забыт Мостовой, нет Ловчева, есть возмущение со стороны обоих.

    – Я не формировал комитет. Изначально это было пожелание Олега Ивановича. Я задавал вопрос по поводу, скажем так, более молодого поколения.

    – Да, Тихонов Андрей, Егор Титов.

    – Олег Иванович, с большой любовью и уважением к ним, сказал, что они пока не ветераны.

    Но тем не менее, мы как раз и хотим, с помощью комитета построить работу со всеми, кто был в «Спартаке» – это все наши бывшие игроки, тренеры, которые были в структуре клуба.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Федун оценил результаты «Спартака» в первой части сезона РПЛ 6
    Умяров: «Второе место «Спартака» в РПЛ меня не устраивает» 4
    РПЛ уходит на паузу, а мы подводим главные итоги прошедшей части сезона 16
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +738

      SLADE2019 59 минут назад

      Раз речь идет лишь о премии в конце года, то конечно же, можно было увеличить численный состав совета, но только не за счет Тихонова или Титова. Что касается Мостового и Ловчева, то они за счет своей медийности, если можно так выразиться, могли бы заслонять Романцева и он (Романцев) это хорошо осознает. Он и взял то в совет тех, кто всегда в тени. Все очевидно. С другой стороны, пусть работают, удачи совету.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17773

      Cleaner 1 час назад

      Да в Спартаке всего ДВА "ветерана". Симонян и Романцев! Остальные так, рядом со Спартаком бегали. Даже в вопросе ветеранов Спартак накосячил. И тут у Спартака ругань и дрязги...(((

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11