«Нужно разрушить и выстроить все заново. Если начнут с меня – не проблема». Роналду – о перестройке в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил о необходимости радикальных перемен в клубе.

«Болельщики должны знать правду. Я пришел в «МЮ», потому что хочу для клуба самого лучшего.

Но некоторые внутренние факторы мешают нам достичь топ-уровня и сравняться с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и нынешним «Арсеналом».

Клуб такого калибра, как «МЮ», должен быть в топ-3 АПЛ, но, к сожалению, нас там нет.

Нужно разрушить и выстроить все заново. Если начнут с меня – не проблема.

Я люблю «Манчестер Юнайтед», люблю болельщиков – они всегда на моей стороне.

Но если фанаты хотят, чтобы было по-другому, нужно менять очень и очень многое», – сказал Роналду.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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