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    «Нужно разрушить и выстроить все заново. Если начнут с меня – не проблема». Роналду – о перестройке в «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил о необходимости радикальных перемен в клубе.

    «Болельщики должны знать правду. Я пришел в «МЮ», потому что хочу для клуба самого лучшего.

    Но некоторые внутренние факторы мешают нам достичь топ-уровня и сравняться с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и нынешним «Арсеналом».

    Клуб такого калибра, как «МЮ», должен быть в топ-3 АПЛ, но, к сожалению, нас там нет.

    Нужно разрушить и выстроить все заново. Если начнут с меня – не проблема.

    Я люблю «Манчестер Юнайтед», люблю болельщиков – они всегда на моей стороне.

    Но если фанаты хотят, чтобы было по-другому, нужно менять очень и очень многое», – сказал Роналду.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 09:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7558

      mihail200606 53 минуты назад

      Иди в млс...или ещё куда нибудь... твоё время прошло уже. Тяжело принять,но надо

      0
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      Рейтинг: +35

      nurslan 1 час назад

      Наверное он все же прав,клубу не хватает что-то,амбиции каких -то,может игроков.А сейчас он играет как какой-то середняк.

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      Рейтинг: +1540

      IVANRUS777 > nurslan 35 минут назад

      Дело в том, что Роналду рассуждает, как будто он тренер команды или как минимум ключевой игрок. Боссы Юнайтед звали Тен Хага как раз для того чтобы выстроить команду заново и уверен у него есть карт-бланш на следующий сезон точно. А Кри Ро привык быть лидером и роль, которую ему предоставил тренер Юнайтед, не то что ему не подходила, а он посчитал это личным оскорблением, поэтому он и раздаёт такие вью. Как бы намекая, что если и я уйду, то и тренера сменить вам не мешало бы, потому что лучше не станет. Но всё это похоже на выселение обиды, чем на реальную заботу о клубе. Он большую часть карьеры провёл в Реале и там же оставил свои лучшие годы, а сейчас он просто абуза для команды в непростые времена, потому что своей медийностью и такими

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      Рейтинг: +1540

      IVANRUS777 > IVANRUS777 25 минут назад

      выходками, как не выход на замену, он дестабилизирует команду и давит на тренера. Если бы радел за МЮ, то выполнял просто свою работу как можно качественнее и лучше, а не болтал лишнего. Всё таки и заканчивает свою карьеру Криш, как бабёнка, которая состарилась, но не хочет этого признавать и устраивает скандальчики по поводу и без для привлечения внимания. Уедет в МЛС и забудут о нём все тут и прощай былая слава и интерес публики.

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