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    Серия А. «Рома» на 94-й минуте спаслась в матче с «Торино». Миранчук отыграл 79 минут, Моуринью удален

    «Торино» в 15-м туре чемпионата Италии сыграл вничью с «Ромой». Гол гостей забил футболист сборной Польши Карол Линетти.

    Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел в основе и отыграл 79 минут.

    У «Ромы» на 89-й минуте красную карточку получил главный тренер Жозе Моуринью.

    На 90+1 минуте у «Ромы» не реализовал пенальти форвард Андреа Белотти.

    Италия. Серия А. 15-й тур

    Рома – Торино – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Линетти, 55; 1:1 – Матич, 90+4.

    Нереализованные пенальти: Белотти, 90+1 – нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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