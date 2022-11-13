«Больших перемен не планируем». Мележиков – о трансферных планах «Спартака» на зиму

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поговорил о зимней трансферной кампании.

– На совете директоров наверняка планировали трансферную кампанию. Это обговаривали?

– Да. Но я не вправе раскрывать детали. Работу ведет спортивный блок.

– Нет количества новичков, позиции?

– Это точно не раскрою. Ни о позициях, ни о шорт-листе говорить не будем.

– Перемены будут большие?

– Существенных, больших перемен не планируем.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 2-м месте.

У «Спартака» 3-й по стоимости состав в РПЛ (после «Зенита» и «Динамо»).

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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