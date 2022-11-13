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    «Больших перемен не планируем». Мележиков – о трансферных планах «Спартака» на зиму

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поговорил о зимней трансферной кампании.

    — На совете директоров наверняка планировали трансферную кампанию. Это обговаривали?

    — Да. Но я не вправе раскрывать детали. Работу ведет спортивный блок.

    — Нет количества новичков, позиции?

    — Это точно не раскрою. Ни о позициях, ни о шорт-листе говорить не будем.

    — Перемены будут большие?

    — Существенных, больших перемен не планируем.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 2-м месте.
    • У «Спартака» 3-й по стоимости состав в РПЛ (после «Зенита» и «Динамо»).
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10702

      R_a_i_n 28 минут назад

      Избавиться от шлака бы.

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