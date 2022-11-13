«Больших перемен не планируем». Мележиков – о трансферных планах «Спартака» на зиму

Избавиться от шлака бы.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поговорил о зимней трансферной кампании.
— На совете директоров наверняка планировали трансферную кампанию. Это обговаривали?
— Да. Но я не вправе раскрывать детали. Работу ведет спортивный блок.
— Нет количества новичков, позиции?
— Это точно не раскрою. Ни о позициях, ни о шорт-листе говорить не будем.
— Перемены будут большие?
— Существенных, больших перемен не планируем.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 2-м месте.
- У «Спартака» 3-й по стоимости состав в РПЛ (после «Зенита» и «Динамо»).
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
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