«Больших перемен не планируем». Мележиков – о трансферных планах «Спартака» на зиму

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поговорил о зимней трансферной кампании.
– На совете директоров наверняка планировали трансферную кампанию. Это обговаривали?
– Да. Но я не вправе раскрывать детали. Работу ведет спортивный блок.
– Нет количества новичков, позиции?
– Это точно не раскрою. Ни о позициях, ни о шорт-листе говорить не будем.
– Перемены будут большие?
– Существенных, больших перемен не планируем.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 2-м месте.
- У «Спартака» 3-й по стоимости состав в РПЛ (после «Зенита» и «Динамо»).
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
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Источник: «РБ Спорт»