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  • Мостовой: «Неизвестный Галактионов идет на повышение, а выдающиеся российские футболисты ищут работу или идут в Медиалигу»

Мостовой: «Неизвестный Галактионов идет на повышение, а выдающиеся российские футболисты ищут работу или идут в Медиалигу»

13 ноября 2022, 13:41
7

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не понимает скорое назначение Михаила Галактионова в «Локомотив».

«Честно сказать, я ничему уже не удивляюсь в нашем футболе. Но есть интересный момент в том, что перед сезоном из «Пари НН» убирают Александра Кержакова и назначают Галактионова, теперь он уезжает на повышение, а Александр так и находится без работы.

Галактионов для меня – неизвестный человек в российском футболе, как и еще для многих. Но получается так, что выдающиеся в прошлом российские футболисты находятся в поиске работы или принимают участие в Медиалиге, а кто‑то получает высокую должность», – сказал Мостовой.

  • Галактионов оставил «Пари НН» на 12-м месте.
  • Тренер работает в молодежной сборной России.
  • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Эном айс
1668336827
"В углу плакал Паниковский. – Отдайте мне мои деньги, – шепелявил он, – я совсем бедный! Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят. – Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, – сказал Бендер. – Может быть, там помогут."
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Enter2006
1668337368
У Мостового жёстко пылает пукан, того и гляди сейчас взорвётся! ))
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derrik2000
1668339792
Извини, Саша, но ОТЛИЧНЫЙ ИГРОК и ОТЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР - понятия разные. Для ЭТОГО тоже талант нужно иметь.
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Иван Петров 1986
1668341305
А у нас везде так, не только в футболе.
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NewLife
1668342912
Помой голову и поищи работу в ФНЛ. а ты "сидишь на попе ровно и крякаешь".
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life85
1668345523
ПРОСТО КТО-ТО МОЛОДЕЦ , А КТО-ТО БЕЗДАРЬ !!!
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Ганнибал Лектор
1668363995
Безработная бездарь опять о своем. Но по сути, про Галактионова он в чем-то прав: не вижу каких-то заслуг, за которые могут прям активно звать в Локомотив. Просто пока не ясно, чем себя ощущают гудки - в борьбе за ТОП-4 или болтаться в болоте. Галактионов - это выбор для второго. Хотя, с 14-го места, не самый плохой вариант.
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