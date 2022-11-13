Мостовой: «Неизвестный Галактионов идет на повышение, а выдающиеся российские футболисты ищут работу или идут в Медиалигу»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не понимает скорое назначение Михаила Галактионова в «Локомотив».

«Честно сказать, я ничему уже не удивляюсь в нашем футболе. Но есть интересный момент в том, что перед сезоном из «Пари НН» убирают Александра Кержакова и назначают Галактионова, теперь он уезжает на повышение, а Александр так и находится без работы.

Галактионов для меня – неизвестный человек в российском футболе, как и еще для многих. Но получается так, что выдающиеся в прошлом российские футболисты находятся в поиске работы или принимают участие в Медиалиге, а кто‑то получает высокую должность», – сказал Мостовой.

Галактионов оставил «Пари НН» на 12-м месте.

Тренер работает в молодежной сборной России.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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