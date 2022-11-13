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    Мостовой: «Неизвестный Галактионов идет на повышение, а выдающиеся российские футболисты ищут работу или идут в Медиалигу»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не понимает скорое назначение Михаила Галактионова в «Локомотив».

    «Честно сказать, я ничему уже не удивляюсь в нашем футболе. Но есть интересный момент в том, что перед сезоном из «Пари НН» убирают Александра Кержакова и назначают Галактионова, теперь он уезжает на повышение, а Александр так и находится без работы.

    Галактионов для меня – неизвестный человек в российском футболе, как и еще для многих. Но получается так, что выдающиеся в прошлом российские футболисты находятся в поиске работы или принимают участие в Медиалиге, а кто‑то получает высокую должность», – сказал Мостовой.

    • Галактионов оставил «Пари НН» на 12-м месте.
    • Тренер работает в молодежной сборной России.
    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20222

      derrik2000 4 минуты назад

      Извини, Саша, но ОТЛИЧНЫЙ ИГРОК и ОТЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР - понятия разные.
      Для ЭТОГО тоже талант нужно иметь.

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      Рейтинг: +5417

      Enter2006 44 минуты назад

      У Мостового жёстко пылает пукан, того и гляди сейчас взорвётся! ))

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      Рейтинг: +845

      Эном айс 53 минуты назад

      "В углу плакал Паниковский. – Отдайте мне мои деньги, – шепелявил он, – я совсем бедный! Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят. – Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, – сказал Бендер. – Может быть, там помогут."

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      Рейтинг: +119

      SuperPav11 59 минут назад

      Галактион заслудил пойти на повышение. А Мостовой давно мог уже отучится на тренера и пойти тренеровать. Но у Мостового видемо диагноз и видемо он не лечется.

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