«Зенит» прошел этап и больше его не вспоминает». Михаил Кержаков – об отстранении Чистякова

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал отстранение защитника команды Дмитрия Чистякова.
«Мы все поддержали Чистякова, он боец, все ошибаются. Мы этот этап прошли и его больше не вспоминаем.
Иногда такое случается, ничего страшного. Это опыт, становишься только сильнее», – сказал Кержаков.
- Чистякова после поражения в прошлом туре от «Ахмата» (1:2) отстранили от основы.
- В течение недели игрок вернулся в состав.
- Сегодня Чистяков был в запасе на матч с «Торпедо» (2:0).
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»