«Зенит» прошел этап и больше его не вспоминает». Михаил Кержаков – об отстранении Чистякова

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал отстранение защитника команды Дмитрия Чистякова.

«Мы все поддержали Чистякова, он боец, все ошибаются. Мы этот этап прошли и его больше не вспоминаем.

Иногда такое случается, ничего страшного. Это опыт, становишься только сильнее», – сказал Кержаков.

Чистякова после поражения в прошлом туре от «Ахмата» (1:2) отстранили от основы.

В течение недели игрок вернулся в состав.

Сегодня Чистяков был в запасе на матч с «Торпедо» (2:0).

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