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    Чистяков: «Не надо руководству «Зенита» передо мной извиняться. Все ошибаются, все нормально»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался по поводу своего отстранения от состава.

    «Было приятно видеть поддержку ребят. Первый поддержал Миша Кержаков в соцсетях, дальше ребята подхватили.

    Руководство извинялось? Да не надо извиняться, все мы люди, все ошибаются. Всe нормально.

    Не скажу, что удивился. Если у кого-то из нас это случилось, любой бы поддержал. Хочу сказать огромное спасибо команде и болельщикам — очень ценю это», – сказал Чистяков.

    • Чистякова после поражения в прошлом туре от «Ахмата» (1:2) отстранили от основы.
    • В течение недели игрок вернулся в состав.
    • Сегодня Чистяков был в запасе на матч с «Торпедо» (2:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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