«Сочи» и «Ахмат» претендовали на Терзича. Сейчас он интересен ЦСКА

Стало известно, что нападающий «Партизана» Никола Терзич мог уже выступать в РПЛ.

«Четыре месяца назад интерес к Терзичу проявлял «Ахмат», однако до тренерского штаба Талалаева дошла неверная информация о многопрофильности футболиста.

Терзич мог играть только на позиции правого вингера, поэтому сделка сорвалась.

В прошлом сезоне к игроку проявлял интерес «Сочи». Российская команда играла в квалификации Лиги конференций с «Партизаном», и игрок сильно впечатлил тренерский штаб.

Сербского вингера в «Сочи» хотел видеть лично Владимир Федотов», – сообщил источник Sport24.

Теперь же на Терзича претендует ЦСКА, куда летом пришел Федотов.

Рыночная стоимость серба – 1,5 миллиона евро.

Терзич выступает за «Партизан» с февраля 2021 года.

Форвард забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 48 матчах.

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