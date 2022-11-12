Агент Терзича прокомментировал новость об интересе ЦСКА

Веселин Мутавджич, агент нападающего «Партизана» Николы Терзича, отреагировал на информацию о желании ЦСКА подписать его клиента.
«Никола Терзич показал, что он один из самых талантливых молодых игроков Сербии, поэтому меня не удивляет интерес такого большого клуба с огромной историей, как ЦСКА. Этот вариант мне и игроку нравится.
Игрок показал свой талант и потенциал в матчах за «Партизан» и сборную Сербии. Интерес со стороны российских клубов к Николе был и раньше.
Дождемся окончания чемпионата и примем решение по поводу его будущего», – сказал агент.
- Рыночная стоимость серба – 1,5 миллиона евро.
- Терзич выступает за «Партизан» с февраля 2021 года.
- Форвард забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 48 матчах.
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Источник: Sport24