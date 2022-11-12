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    РПЛ. «Ростов» победил «Крылья Советов» и обошел «Спартак»

    В 17-м туре чемпионата России «Ростов» на выезде выиграл у «Крыльев Советов» – 3:1.

    У самарцев отличился Владислав Шитов, у ростовчан – Данил Глебов, Дмитрий Полоз и Максим Осипенко.

    Набрав три очка, команда Валерия Карпина вышла на второе место в таблице РПЛ. «Ростов» опередил «Спартак», у которого есть матч в запасе.

    «Крылья» остались на 11-й строчке в Премьер-лиге.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Глебов, 29; 0:2 – Полоз (с пенальти), 39; 1:2 – Шитов, 73; 1:3 – Осипенко, 76.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +154

      crf575757 1 минуту назад

      А кто-то из самарцев,после победы в предыдущем туре, заявил, что "мы собираемся взять три очка в игре с РОСТОВОМ" . НУ ЧТО, ВЗЯЛИ!!?? Не говори гоп преждевременно,пацан!

      1
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      Рейтинг: +454

      ростов 100/100 3 минуты назад

      Не фиг жаловаться на судей, играть надо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +454

      ростов 100/100 4 минуты назад

      Ростов с Победой !!!!

      3
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      Рейтинг: +16253

      NewLife 6 минут назад

      Позор РФС и его судьям, позор матч тв и Ловчеву !! Из позорного комментария я понял, обвинение в убийстве или тяжелых травмах не будет вам предъявлено, если моментом ранее вы дотронулись до мяча. Эти гады уничтожают наш футбол.

      0
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      Рейтинг: +454

      ростов 100/100 > NewLife 1 минуту назад

      Огласите что было не правильно.

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      Рейтинг: +14

      Афpиканская чyма свинeй > NewLife 1 минуту назад

      И я понимаю, почему свиней бомбит. Перед локомотивом розовый сфинктер сокращается ?

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      Рейтинг: +6054

      Красногорск_Фан 9 минут назад

      Ростов с убедительной победой. В итоговый счет внес вклад и вратарь Ростова

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      Рейтинг: +272

      Ill Ich > Красногорск_Фан 1 минуту назад

      А в поражение Самары "внёс вклад" вратарь Овсянников. Может пришла пора вернуть назад Ломаева? Он уже подумал, теперь очередь подумать другому.

      1
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      Рейтинг: +272

      Ill Ich 10 минут назад

      Ростовчане выиграли по делу, смотрелись солидно. Самарцы, как всегда, серьёзно прибавили в концовке, но кардинально что-либо изменить уже не смогли.

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      Рейтинг: +360

      Бардюр 11 минут назад

      Вперёд, Ростов!

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