РПЛ. «Ростов» победил «Крылья Советов» и обошел «Спартак»

А кто-то из самарцев,после победы в предыдущем туре, заявил, что "мы собираемся взять три очка в игре с РОСТОВОМ" . НУ ЧТО, ВЗЯЛИ!!?? Не говори гоп преждевременно,пацан!
В 17-м туре чемпионата России «Ростов» на выезде выиграл у «Крыльев Советов» – 3:1.
У самарцев отличился Владислав Шитов, у ростовчан – Данил Глебов, Дмитрий Полоз и Максим Осипенко.
Набрав три очка, команда Валерия Карпина вышла на второе место в таблице РПЛ. «Ростов» опередил «Спартак», у которого есть матч в запасе.
«Крылья» остались на 11-й строчке в Премьер-лиге.
Россия. РПЛ. 17-й тур
Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Глебов, 29; 0:2 – Полоз (с пенальти), 39; 1:2 – Шитов, 73; 1:3 – Осипенко, 76.
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