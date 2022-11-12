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    «Судья допустил результативные ошибки, которые повлияли на ход матча». Губернатор – после поражения «Крыльев» от «Ростова»

    Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» (1:3).

    «Сегодня, мне кажется, арбитр допустил результативные ошибки, которые напрямую повлияли на ход матча.

    И, вполне возможно, именно поэтому «Крылья» недосчитались очков. Как и в гостевой игре с «Ростовом», когда не был засчитан гол «Крыльев», – считает Азаров.

    • Самарцы идут в РПЛ 11-ми.
    • «Ростов» занимает 2-ю строчку.
    • «Крыльям Советов» осталось провести в году 2 кубковых матча.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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