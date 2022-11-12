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    «Мы рабоче-крестьянская команда». Глебов – после победы над «Крыльями Советов»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался после победы над «Крыльями Советов» в 17-м туре РПЛ (3:1).

    – Чувствуется, что «Ростов» становится действительно классной командой?

    – Мы – рабоче-крестьянская команда, которая может выигрывать матчи только при 100-процентной дисциплине и выполнении задач, только когда мы все бьeмся друг за друга.

    – Вам нравится, что «Ростов» называют самой прагматичной командой РПЛ, которая может побеждать, имея меньше моментов.

    – Завтра все проснутся, игра забудется, а у нас плюс три. Считаю, что результат превыше всего. Конечно, хорошо, когда и качественная игра, и моментов много, и есть результат. Не скажу, что сегодня была плохая игра от нас – средняя.

    • «Ростов» идет в РПЛ 2-м.
    • У команды в сезоне РПЛ 2 поражения.
    • Последний раз «Ростов» финишировал в РПЛ 2-м в 2016 году.

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    Источник: Metaratings

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