«Мы рабоче-крестьянская команда». Глебов – после победы над «Крыльями Советов»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался после победы над «Крыльями Советов» в 17-м туре РПЛ (3:1).

– Чувствуется, что «Ростов» становится действительно классной командой?

– Мы – рабоче-крестьянская команда, которая может выигрывать матчи только при 100-процентной дисциплине и выполнении задач, только когда мы все бьeмся друг за друга.

– Вам нравится, что «Ростов» называют самой прагматичной командой РПЛ, которая может побеждать, имея меньше моментов.

– Завтра все проснутся, игра забудется, а у нас плюс три. Считаю, что результат превыше всего. Конечно, хорошо, когда и качественная игра, и моментов много, и есть результат. Не скажу, что сегодня была плохая игра от нас – средняя.

«Ростов» идет в РПЛ 2-м.

У команды в сезоне РПЛ 2 поражения.

Последний раз «Ростов» финишировал в РПЛ 2-м в 2016 году.

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