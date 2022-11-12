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    Комличенко установил рекорд РПЛ

    «Ростов» обыграл «Крылья Советов» (3:1) в гостевом матче 17-го тура РПЛ.

    Второй гол в матче команда Валерия Карпина забила с пенальти.

    Заработал 11-метровый нападающий ростовчан Николай Комличенко.

    В активе форварда шесть заработанных пенальти в РПЛ с начала сезона-2022/23. Это лучший результат как минимум с 2008 года, когда Opta начала собирать данную статистику.

    Комличенко побил рекорд Эдуарда Сперцяна и Максима Канунникова (по пять пенальти).

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 16:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17372

      paracetamol 27 минут назад

      А я думал по ныркам!

      0
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      Рейтинг: +8191

      vladik12 1 час назад

      Тот еще дельфинарий, ска. От любого касания валяется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      SuperPav11 > vladik12 1 час назад

      С соболевым не кто не сравнится

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +340

      Номэд 2 часа назад

      Не того человека дельфином прозвали...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      SuperPav11 > Номэд 1 час назад

      Соболев единственный не повторимый дильфин да еще и без мозгов

      4
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