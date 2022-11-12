Комличенко установил рекорд РПЛ

«Ростов» обыграл «Крылья Советов» (3:1) в гостевом матче 17-го тура РПЛ.

Второй гол в матче команда Валерия Карпина забила с пенальти.

Заработал 11-метровый нападающий ростовчан Николай Комличенко.

В активе форварда шесть заработанных пенальти в РПЛ с начала сезона-2022/23. Это лучший результат как минимум с 2008 года, когда Opta начала собирать данную статистику.

Комличенко побил рекорд Эдуарда Сперцяна и Максима Канунникова (по пять пенальти).

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