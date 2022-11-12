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    Сборная Катара объявила состав на чемпионат мира–2022

    Тренерский штаб сборной Катара выбрал 26 футболистов для участия в чемпионате мира.

    Все игроки представляют местные клубы, половина из них – из «Аль Садда».

    Вратари: Юсеф Хассан («Аль-Гарафа»), Саад Аль-Шеб («Аль-Садд»), Мешааль Баршам («Аль-Садд»);

    Защитники: Басим Аль-Рави («Аль-Духайль»), Ро-Ро («Аль-Садд»), Мосааб Ходер («Аль-Садд»), Тарек Сальман («Аль-Садд»), Буалем Хухи («Аль-Садд»), Абделькарим Хассан («Аль-Садд»), Хомам Ахмед («Аль-Гарафа»), Джассем Габер («Аль-Араби»), Салем Аль-Хаджри («Аль-Садд»);

    Полузащитники: Али Ассадалла («Аль-Садд»), Мохаммед Абдулвахаб («Аль-Садд»), Ассим Мадибо («Аль-Духайль»), Мостафа Тарек («Аль-Садд»), Карим Будиаф («Аль-Духайль»), Абдулазиз Хатем («Аль-Райян»), Наиф Аль-Хадрами («Аль-Райян»), Акрам Афиф («Аль-Садд»), Халид Мунир («Аль-Вакра»);

    Нападающие: Исмаил Мохаммад («Аль-Духайль»), Хасан Аль-Хайдос («Аль-Садд»), Альмоэз Али («Аль-Духайль»), Мохаммед Мунтари («Аль-Духайль»), Ахмед Алаа («Аль-Гарафа»).

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Катара будут Нидерланды, Эквадор и Сенегал.

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    Источник: твиттер Футбольной ассоциации Катара

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    12.11.2022 09:15
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