Тренер Австралии не включил в состав на ЧМ-2022 своего зятя

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд не вызвал на чемпионат мира-2022 защитника катарского клуба «Аль-Вакра» Трента Сейнсбери. Это его зять.

«Сейнсбери давно не играл, поэтому я предпочел других игроков, которые в отличной форме. Они заслуживают быть в сборной», – объяснил Арнольд на пресс-конференции.

Австралия сыграет в группе с Францией, Данией и Тунисом.

Сейнсбери был основным в сборной Австралии на ЧМ-2018.

Турнир в Катаре стартует 20 ноября.

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ЧМ-2022: заявки команд, составы