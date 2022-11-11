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    Тренер Австралии не включил в состав на ЧМ-2022 своего зятя

    Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд не вызвал на чемпионат мира-2022 защитника катарского клуба «Аль-Вакра» Трента Сейнсбери. Это его зять.

    «Сейнсбери давно не играл, поэтому я предпочел других игроков, которые в отличной форме. Они заслуживают быть в сборной», – объяснил Арнольд на пресс-конференции.

    • Австралия сыграет в группе с Францией, Данией и Тунисом.
    • Сейнсбери был основным в сборной Австралии на ЧМ-2018.
    • Турнир в Катаре стартует 20 ноября.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2022 23:25
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