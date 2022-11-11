Кавазашвили: «Веллитон, Робсон, Алекс и другие бразильцы «Спартака» были сильнее бразильцев нынешнего «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил бывших бразильских легионеров московского клуба с бразильцами из нынешнего «Зенита».
«Конечно, Веллитон, Робсон, Алекс и другие бразильцы «Спартака» были сильнее тех бразильцев, которые сейчас выступают в «Зените».
За этими мальчиками из «Зенита» наблюдает тренерский штаб сборной Бразилии. И если они считают, что игрок достоин находиться в национальной команде, то они что, дураки, чтобы проходить мимо и не приглашать их?
Значит тренер сборной Бразилии считает, что Клаудиньо, Малком и остальные бразильцы не достойны вызова. Во многом на это влияет уровень чемпионата России, которые заметно ниже других европейских лиг, — сказал Кавазашвили.
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