Кавазашвили: «Веллитон, Робсон, Алекс и другие бразильцы «Спартака» были сильнее бразильцев нынешнего «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили сравнил бывших бразильских легионеров московского клуба с бразильцами из нынешнего «Зенита».

«Конечно, Веллитон, Робсон, Алекс и другие бразильцы «Спартака» были сильнее тех бразильцев, которые сейчас выступают в «Зените».

За этими мальчиками из «Зенита» наблюдает тренерский штаб сборной Бразилии. И если они считают, что игрок достоин находиться в национальной команде, то они что, дураки, чтобы проходить мимо и не приглашать их?

Значит тренер сборной Бразилии считает, что Клаудиньо, Малком и остальные бразильцы не достойны вызова. Во многом на это влияет уровень чемпионата России, которые заметно ниже других европейских лиг, — сказал Кавазашвили.

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