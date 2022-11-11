Арбитр Медиалиги дисквалифицирован на 5 лет за ставки на 200 тысяч рублей

Комитет РФС по этике дисквалифицировал 26-летнего арбитра Медиалиги и третьего дивизиона Максима Зобова за игру на тотализаторе.

«Букмекеры обратили внимание на крупную ставку на матч третьей лиги – неизвестный поставил на обычный матч 90 000 рублей. Это удивило букмекеров и они обратились в РФС.

Оказалось, что сделавший ставку – лучший друг арбитра Зобова. Так «случайно» совпало, что сам Зобов и судил этот матч. Стали смотреть дальше и оказалось, что и сам Максим частенько делал разные ставки

Проверка показала, что всего арбитр сделал ставок более чем на 200 000 рублей. Зобов так и не сознался, но в итоге эксперты решили, что его вина доказана.

По итогу заседания комитета по этике Максим был дисквалифицирован на 5 лет», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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