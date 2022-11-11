Канчельскис: «Дзюба – лучший нападающий России. Не удивлюсь, если увижу его в ЦСКА»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об Артеме Дзюбе.

«Не удивлюсь, если увижу Дзюбу в ЦСКА. Он всe ещe соответствует уровню РПЛ. Артeм может заиграть в любой команде России, я убеждeн в этом.

Дзюба – лучший нападающий России на данный момент. И никто не может этого оспорить, он ведь бомбардир – забил больше всех голов в РПЛ. Дзюба, Кокорин, а потом уже все остальные.

Я думаю, что Артeм всe ещe хочет играть в футбол и забивать голы. Деньги для него не стоят на первом месте, он всe ещe является топ-бомбардиром», – сказал Канчельскис.

34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».

Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.

Сообщалось, что «Рубин» – основной вариант для форварда, а запасной – «Торпедо».

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