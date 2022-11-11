Канчельскис: «Дзюба – лучший нападающий России. Не удивлюсь, если увижу его в ЦСКА»

Добавь Мостового и себя, время ушло,ихмо
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об Артеме Дзюбе.
«Не удивлюсь, если увижу Дзюбу в ЦСКА. Он всe ещe соответствует уровню РПЛ. Артeм может заиграть в любой команде России, я убеждeн в этом.
Дзюба – лучший нападающий России на данный момент. И никто не может этого оспорить, он ведь бомбардир – забил больше всех голов в РПЛ. Дзюба, Кокорин, а потом уже все остальные.
Я думаю, что Артeм всe ещe хочет играть в футбол и забивать голы. Деньги для него не стоят на первом месте, он всe ещe является топ-бомбардиром», – сказал Канчельскис.
- 34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».
- Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.
- Сообщалось, что «Рубин» – основной вариант для форварда, а запасной – «Торпедо».
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