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    Канчельскис: «Дзюба – лучший нападающий России. Не удивлюсь, если увижу его в ЦСКА»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об Артеме Дзюбе.

    «Не удивлюсь, если увижу Дзюбу в ЦСКА. Он всe ещe соответствует уровню РПЛ. Артeм может заиграть в любой команде России, я убеждeн в этом.

    Дзюба – лучший нападающий России на данный момент. И никто не может этого оспорить, он ведь бомбардир – забил больше всех голов в РПЛ. Дзюба, Кокорин, а потом уже все остальные.

    Я думаю, что Артeм всe ещe хочет играть в футбол и забивать голы. Деньги для него не стоят на первом месте, он всe ещe является топ-бомбардиром», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +798

      Krics 46 минут назад

      Добавь Мостового и себя, время ушло,ихмо

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