Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Экс-игрок «Динамо»: «Сербия входит в топ-7 сборных мира»

    Бывший защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич высказался о перспективах сборной Сербии на ЧМ-2022.

    «Если смотреть с позиции болельщика, то мы можем дойти до финала. Если смотреть на вещи реально, то, думаю, четвертьфинал или даже полуфинал – вполне достижимая стадия турнира.

    Я говорю это, потому что смотрел матчи не только европейских сборных, но и Кубок Америки, Кубок африканских наций. Думаю, что мы входим в топ-7 сборных, которые сейчас показывают самый красивый и качественный футбол в мире», – сказал Танасиевич.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Сербия сыграет в одной группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Сборная Марокко назвала состав на ЧМ-2022
    Стал известен состав сборной Бельгии на чемпионат мира в Катаре
    Сборная Германии назвала состав на ЧМ-2022
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +736

      SLADE2019 20 минут назад

      Выход из этой группы уже будет успехом для сербов. Лично я сомневаюсь в этом.
      А в принципе, до четвертьфинала, может дойти любая команда. Взять хотя бы нас на прошлом мундиале.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11