Экс-игрок «Динамо»: «Сербия входит в топ-7 сборных мира»

Бывший защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич высказался о перспективах сборной Сербии на ЧМ-2022.

«Если смотреть с позиции болельщика, то мы можем дойти до финала. Если смотреть на вещи реально, то, думаю, четвертьфинал или даже полуфинал – вполне достижимая стадия турнира.

Я говорю это, потому что смотрел матчи не только европейских сборных, но и Кубок Америки, Кубок африканских наций. Думаю, что мы входим в топ-7 сборных, которые сейчас показывают самый красивый и качественный футбол в мире», – сказал Танасиевич.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Сербия сыграет в одной группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.

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