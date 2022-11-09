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    «Жду предложения». Уилкшир назвал «Динамо» лучшим клубом мира

    Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поговорил о фигуре полузащитника команды Арсена Захаряна.

    – В футболе все возможно, включая трансфер Захаряна в «Челси». В будущем это вполне может произойти, главное для Арсена – выступать на высоком уровне. Но надо понимать, что в «Челси» ему будет очень тяжело, это один из самых больших клубов Европы и просто так там игровое время не дают. Захарян достаточно хорош для «Челси», но в то же время зачем ему хотеть уходить из «Динамо». Это лучший клуб в мире.

    – У вас нет предложения из России?

    – Пока нет, как раз жду предложения из «Динамо».

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • Летом его пыталось купить «Челси».
    • В этом сезоне Захарян провел 19 матчей в составе «Динамо», отметился 3 голами и 6 результативными передачами.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.11.2022 23:38
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