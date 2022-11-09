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    «Разбазаривают историю, авторитет и силу». Нигматуллин – о «Локомотиве»

    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин недоволен происходящим в клубе.

    «Наверное, никогда не смирюсь, как «Локомотив» разбазаривает всe, что было нажито непосильным трудом. Разбазаривает именно историю, авторитет и силу команды. Сейчас клуб никто серьeзно не воспринимает из-за неадекватных решений.

    Почему руководство считает, что тренер, который борется за выживание с «Пари НН», будет бороться за медали с «Локомотивом»? Не вижу логики. Судя по всему, так и произойдeт — назначат Галактионова. Но боюсь, что «Локомотив» продолжит бороться за выживание. Даже может проиграть эту битву», – сказал Нигматуллин, имея в виду Михаила Галактионова.

    • Галактионов вскоре должен возглавить «Локомотив».
    • Москвичи идут в зоне переходных матчей РПЛ.
    • Ближайший соперник – «Спартак».

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    Источник: «Чемпионат»

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