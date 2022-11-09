«Разбазаривают историю, авторитет и силу». Нигматуллин – о «Локомотиве»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин недоволен происходящим в клубе.

«Наверное, никогда не смирюсь, как «Локомотив» разбазаривает всe, что было нажито непосильным трудом. Разбазаривает именно историю, авторитет и силу команды. Сейчас клуб никто серьeзно не воспринимает из-за неадекватных решений.

Почему руководство считает, что тренер, который борется за выживание с «Пари НН», будет бороться за медали с «Локомотивом»? Не вижу логики. Судя по всему, так и произойдeт — назначат Галактионова. Но боюсь, что «Локомотив» продолжит бороться за выживание. Даже может проиграть эту битву», – сказал Нигматуллин, имея в виду Михаила Галактионова.

Галактионов вскоре должен возглавить «Локомотив».

Москвичи идут в зоне переходных матчей РПЛ.

Ближайший соперник – «Спартак».

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно