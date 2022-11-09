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    Личка: «Российские игроки умеют только выбивать мячи куда подальше. И все»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка сформулировал проблему подготовки российских футболистов.

    – Российские футболисты, что называется, заштампованные?

    – Можно и так сказать. Если ты ему подскажешь сыграть нестандартно, он это выполнит. Но если промолчишь, он не будет ничего придумывать, сыграет попроще. Для меня это стало удивлением в мой первый год работы в России. Спрашивал подопечного: «А почему ты не берешь игру на себя, не уходишь влево, вправо, если я тебе ничего не подсказываю?» Должна быть развита игровая интуиция, способность действовать так, чтобы поставить соперника в тупик.

    Сейчас мне нравится, как играет в «Монако» Александр Головин. Помню, в «Сельте» очень выделялся Александр Мостовой. Нельзя не сказать и про Андрея Аршавина: динамика, скорость, умение обыграть один в один – все это было при нем. Эти футболисты разрывали шаблоны, принимали на поле неожиданные решения. Сейчас таких исполнителей, конечно, в России не хватает. Мои футболисты дисциплинированные, выполнят установку. Но мне бы хотелось, чтобы они больше сами думали на поле, делали разницу.

    – Почему российские футболисты, как правило, не склонны к импровизации?

    Опять же надо искать причину в детско-юношеском футболе. На этом уровне для тренеров часто важен только результат. Они могут накричать на ребят, чтобы те не ошибались, просто сохраняли мяч. Пацанов не учат думать, главное – не обрезаться. И к чему это ведет? Парни умеют, грубо говоря, только выбивать мячи куда подальше. И все.

    • Личка в России с 2020 года.
    • Чех вывел «Оренбург» в РПЛ.
    • «Оренбург» идет в таблице на 8-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17151

      ilichkadr 55 минут назад

      "Если ты ему подскажешь сыграть нестандартно, он это выполнит."
      Думалка отсутствует на прочь, поскольку вся система образования построена на классно-урочной системе обучения. Что в конечном итоге приводит не к созданию гармоничной личности, способной думать, анализировать, а человека-исполнителя, который думать не умеет.

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      Рейтинг: +50853

      MaxRnD > ilichkadr 41 минуту назад

      Чистяков вон попробовал "подумать" (сыграть нестандартно) и что в итоге ?

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      Рейтинг: +17151

      ilichkadr > MaxRnD 29 минут назад

      Там его папик пытается играть не стандартно. Як тому, что может доиграться и Димку сбагрят куда-нибудь в условную Уфу.
      P.S. Очень похоже на историю Сычёва в Спартаке во времена Романцева.

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      Рейтинг: +23474

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Есть такая проблема. Многие её видят, а как решить не знают. ""*

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      Рейтинг: +50853

      MaxRnD 1 час назад

      Техничный защитник - враг команды.

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