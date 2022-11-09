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    Игрок «Химок» рассказал о задержках по зарплате

    Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов рассказал, есть ли подвижки в вопросе задержек по зарплате.

    — Появлялась информация, что в «Химках» была задолженность по зарплате за три месяца. Ситуация решается?

    — Да, решается. Есть задержки, но не глобального характера. Сейчас нам должны за один месяц. Но знаю, что все будет нормально. Мы полностью доверяем руководству. Зимой, когда я пришел в «Химки», тоже были задержки. Но в итоге все выплатили, никого не обманули. Уверен, что деньги выплатят.

    • Магомедов в Химках с зимы.
    • Команда идет в зоне вылета.
    • Ближайший соперник – «Сочи» (13 ноября).

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    Источник: «Известия»

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