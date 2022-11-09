Игрок «Химок» рассказал о задержках по зарплате

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов рассказал, есть ли подвижки в вопросе задержек по зарплате.

— Появлялась информация, что в «Химках» была задолженность по зарплате за три месяца. Ситуация решается?

— Да, решается. Есть задержки, но не глобального характера. Сейчас нам должны за один месяц. Но знаю, что все будет нормально. Мы полностью доверяем руководству. Зимой, когда я пришел в «Химки», тоже были задержки. Но в итоге все выплатили, никого не обманули. Уверен, что деньги выплатят.

Магомедов в Химках с зимы.

Команда идет в зоне вылета.

Ближайший соперник – «Сочи» (13 ноября).

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно