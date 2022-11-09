С Эквадора снимут три очка в отборе к ЧМ-2026

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию Чили на решение ФИФА не исключать Эквадор из числа участников ЧМ-2022.

В Чили добивались дисквалификации эквадорской команды из-за участия в матчах отбора чемпионата мира Байрона Кастильо, которого обвиняют в использовании фальшивых документов.

По информации Globo, CAS отклонил требование сборной Чили, но признал, что Кастильо родился в Колумбии. Эквадор наказан снятием трых очков в отборе ЧМ-2026, а федерация заплатит штраф в размере около 100 тысяч евро.

Эквадор и защитник Байрон Кастильо смогу сыграть на ближайшем чемпионате мира.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

Соперники Эквадора по группе – Катар, Нидерланды и Сенегал.

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