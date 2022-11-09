Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    С Эквадора снимут три очка в отборе к ЧМ-2026

    Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию Чили на решение ФИФА не исключать Эквадор из числа участников ЧМ-2022.

    В Чили добивались дисквалификации эквадорской команды из-за участия в матчах отбора чемпионата мира Байрона Кастильо, которого обвиняют в использовании фальшивых документов.

    По информации Globo, CAS отклонил требование сборной Чили, но признал, что Кастильо родился в Колумбии. Эквадор наказан снятием трых очков в отборе ЧМ-2026, а федерация заплатит штраф в размере около 100 тысяч евро.

    Эквадор и защитник Байрон Кастильо смогу сыграть на ближайшем чемпионате мира.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • Соперники Эквадора по группе – Катар, Нидерланды и Сенегал.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Группа A на ЧМ 2022: состав группы A, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу
    Группы ЧМ 2022: все сборные-участницы чемпионата мира по футболу в 2022 году, составы групп
    Чили оспорит в CAS решение ФИФА не исключать Эквадор из числа участников ЧМ-2022
    Источник: Globo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11