Агент Дркушича: «Ваня сказал, что в «Сочи» что-то происходит»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался об уходе Вадима Гаранина из клуба.
«Я не знаю, состоялась ли официально отставка Гаранина или нет. Ваня сказал мне, что в клубе что-то происходит, ситуация меняется.
У него сложились отличные отношения с Гараниным, у них никогда не было никаких проблем, но как я и говорил ранее, он профессионал и готов работать с любым тренером», – сказал Ратковица.
- Гаранин был в «Сочи» с лета.
- Его заменил Александр Точилин.
- «Сочи» планирует назначить Марко Николича.
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Источник: «РБ Спорт»