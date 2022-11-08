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    Агент Дркушича: «Ваня сказал, что в «Сочи» что-то происходит»

    Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался об уходе Вадима Гаранина из клуба.

    «Я не знаю, состоялась ли официально отставка Гаранина или нет. Ваня сказал мне, что в клубе что-то происходит, ситуация меняется.

    У него сложились отличные отношения с Гараниным, у них никогда не было никаких проблем, но как я и говорил ранее, он профессионал и готов работать с любым тренером», – сказал Ратковица.

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    Источник: «РБ Спорт»

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