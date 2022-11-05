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    «Со здоровьем у него все нормально». Игрок «Сочи» Шипунов подтвердил уход Гаранина

    Футболист «Сочи» Тимофей Шипунов сообщил об отставке де-факто главного тренера Вадима Гаранина.

    • Ранее «Сочи» объяснял отсутствие Гаранина на матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) проблемами со здоровьем.

    – Быстро адаптировались к уходу Вадима Гаранина... У меня нет комментариев к этому.

    – А ты сказал, что быстро адаптировались к уходу. Значит, команде сказали, что он ушел?

    – Да.

    – А это когда было?

    – Когда официально объявили, тогда и нам сказали.

    – Я просто не видел официального объявления.

    – По-моему, два дня назад.

    – То есть, два дня он уже не с командой?

    – Да.

    – Говорилось, что у него какая-то болезнь.

    – Нет, у него все нормально со здоровьем.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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