«Со здоровьем у него все нормально». Игрок «Сочи» Шипунов подтвердил уход Гаранина

Футболист «Сочи» Тимофей Шипунов сообщил об отставке де-факто главного тренера Вадима Гаранина.
- Ранее «Сочи» объяснял отсутствие Гаранина на матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) проблемами со здоровьем.
– Быстро адаптировались к уходу Вадима Гаранина... У меня нет комментариев к этому.
– А ты сказал, что быстро адаптировались к уходу. Значит, команде сказали, что он ушел?
– Да.
– А это когда было?
– Когда официально объявили, тогда и нам сказали.
– Я просто не видел официального объявления.
– По-моему, два дня назад.
– То есть, два дня он уже не с командой?
– Да.
– Говорилось, что у него какая-то болезнь.
– Нет, у него все нормально со здоровьем.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»