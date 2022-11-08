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    Генич: «Обидно за российских игроков «Зенита» Ни с каким легионером Семак не поступил бы так, как c Мостовым и Чистяковым»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о ситуации защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

    «Мне очень обидно за российских игроков в составе «Зенита».

    Очень важно и круто держать раздевалку, мотивировать бразильцев, чтобы они не бросали играть, несмотря на свое превосходство над остальными. Но вешать всех собак на Чистякова не совсем правильно. И менять его в первом тайме – тоже не совсем корректный подход по отношению к игроку.

    Я думаю, что с любым бразильцем Сергей Богданович так бы не поступил. И ни с каким бы легионером он не поступил так, как с Мостовым, когда сделал обратную замену.

    Поэтому российские игроки, подписывая контракт с «Зенитом», должны принимать правила игры – к ним будет особый подход», – сказал Генич в передаче Геннадия Орлова «Футбольная столица».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +16220

      NewLife 6 минут назад

      Очередной псевдо патриотический высер.
      Может в мин спорта работу подыскивает. Здесь немало похожих националистов, которые не за футбол, а за паспорт. Такие геничи хотят нас в Сев Корею превратить.(

      0
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      Рейтинг: +11919

      Алексей З 9 минут назад

      Повторюсь, в Питере заложники от латинос.
      Нравится-нет , но именно они в какой-то степени руководят клубом.
      Семаку не нравилoсь влияние Дзюбы в раздевалке, убрал , пoлучил группу из легинерoв.

      0
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      Рейтинг: +5475

      TOMSON 14 минут назад

      Эта политика идёт с времён Денисова. Например Маркизио у них яиц не хватило наказать, как и Бруну Алвеша, Нето и тд

      0
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      Рейтинг: +24732

      bset 47 минут назад

      Шло второе десятилетие, когда Зенит сгребал лучших россиян чемпионата, перемалывал их и выплевывал. И только сейчас дошло.

      1
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      Рейтинг: +259

      Болотоход 1 час назад

      Просто стыдно за газ проект всем и всегда.

      5
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      Рейтинг: +442

      ЭтожЯ 1 час назад

      Ещё один "набрасыватель" . Обидно ему за российских игроков Зенита . Ага , парнокопытным эту дичь толкай . Хотя админы сайта для них и стараются .

      3
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      Рейтинг: +19774

      Persona_non_Grata > ЭтожЯ 1 час назад

      Не любите вы правду то !((((

      4
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      Рейтинг: +442

      ЭтожЯ > Persona_non_Grata 24 минуты назад

      Спартак - гамно !

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      Рейтинг: +700

      Эном айс 1 час назад

      И этот прибежал со своим пятаком в копилку...)

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