Генич: «Обидно за российских игроков «Зенита» Ни с каким легионером Семак не поступил бы так, как c Мостовым и Чистяковым»

Очередной псевдо патриотический высер.
Может в мин спорта работу подыскивает. Здесь немало похожих националистов, которые не за футбол, а за паспорт. Такие геничи хотят нас в Сев Корею превратить.(
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о ситуации защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.
«Мне очень обидно за российских игроков в составе «Зенита».
Очень важно и круто держать раздевалку, мотивировать бразильцев, чтобы они не бросали играть, несмотря на свое превосходство над остальными. Но вешать всех собак на Чистякова не совсем правильно. И менять его в первом тайме – тоже не совсем корректный подход по отношению к игроку.
Я думаю, что с любым бразильцем Сергей Богданович так бы не поступил. И ни с каким бы легионером он не поступил так, как с Мостовым, когда сделал обратную замену.
Поэтому российские игроки, подписывая контракт с «Зенитом», должны принимать правила игры – к ним будет особый подход», – сказал Генич в передаче Геннадия Орлова «Футбольная столица».
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