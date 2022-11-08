Генич: «Обидно за российских игроков «Зенита» Ни с каким легионером Семак не поступил бы так, как c Мостовым и Чистяковым»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о ситуации защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Мне очень обидно за российских игроков в составе «Зенита».

Очень важно и круто держать раздевалку, мотивировать бразильцев, чтобы они не бросали играть, несмотря на свое превосходство над остальными. Но вешать всех собак на Чистякова не совсем правильно. И менять его в первом тайме – тоже не совсем корректный подход по отношению к игроку.

Я думаю, что с любым бразильцем Сергей Богданович так бы не поступил. И ни с каким бы легионером он не поступил так, как с Мостовым, когда сделал обратную замену.

Поэтому российские игроки, подписывая контракт с «Зенитом», должны принимать правила игры – к ним будет особый подход», – сказал Генич в передаче Геннадия Орлова «Футбольная столица».

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