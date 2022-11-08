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  • Генич: «Обидно за российских игроков «Зенита» Ни с каким легионером Семак не поступил бы так, как c Мостовым и Чистяковым»

Генич: «Обидно за российских игроков «Зенита» Ни с каким легионером Семак не поступил бы так, как c Мостовым и Чистяковым»

8 ноября 2022, 20:49
7

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о ситуации защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Мне очень обидно за российских игроков в составе «Зенита».

Очень важно и круто держать раздевалку, мотивировать бразильцев, чтобы они не бросали играть, несмотря на свое превосходство над остальными. Но вешать всех собак на Чистякова не совсем правильно. И менять его в первом тайме – тоже не совсем корректный подход по отношению к игроку.

Я думаю, что с любым бразильцем Сергей Богданович так бы не поступил. И ни с каким бы легионером он не поступил так, как с Мостовым, когда сделал обратную замену.

Поэтому российские игроки, подписывая контракт с «Зенитом», должны принимать правила игры – к ним будет особый подход», – сказал Генич в передаче Геннадия Орлова «Футбольная столица».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Чистяков Дмитрий Генич Константин
Комментарии (7)
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Эном айс
1667930130
И этот прибежал со своим пятаком в копилку...)
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TOMSON
1667934246
Эта политика идёт с времён Денисова. Например Маркизио у них яиц не хватило наказать, как и Бруну Алвеша, Нето и тд
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NewLife
1667934761
Очередной псевдо патриотический высер. Может в мин спорта работу подыскивает. Здесь немало похожих националистов, которые не за футбол, а за паспорт. Такие геничи хотят нас в Сев Корею превратить.(
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Беспонтий
1667972916
с других бы уст внимал бы с умиленьем но с этого бесстыжего хлебала.. пардон муа увольте нет
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