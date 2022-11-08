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    Фомин прокомментировал получение премии «Джентльмен года»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился эмоциями после победы в премии «Джентльмен года».

    — Мне хотелось бы сказать спасибо. Для меня большая честь играть за московское «Динамо» и быть капитаном этой команды. Очень приятно, что я выиграл эту награду. Будем стараться, будем стремиться.

    Болельщики «Динамо» заслуживают побед, хочу поблагодарить их всех. Новое чувство. Отличный повод, смокинг пригодится.

    — Что для вас джентльменское поведение в футболе?

    — Наверное, это когда игрок делает все для победы команды.

    — Видели реакцию бразильцев на вызов в сборную, какие у вас были впечатления?

    — Впечатления есть. Игра за сборную — то, о чем я мечтал с детства. Для меня это важный момент с удовольствием поеду.

    • В прошлом году «Джентльменом года» стал Георгий Джикия.
    • Обладатель премии получает черный смокинг.
    • Фомин – 7-й представитель «Динамо», выигравший эту награду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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