Фомин прокомментировал получение премии «Джентльмен года»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился эмоциями после победы в премии «Джентльмен года».
— Мне хотелось бы сказать спасибо. Для меня большая честь играть за московское «Динамо» и быть капитаном этой команды. Очень приятно, что я выиграл эту награду. Будем стараться, будем стремиться.
Болельщики «Динамо» заслуживают побед, хочу поблагодарить их всех. Новое чувство. Отличный повод, смокинг пригодится.
— Что для вас джентльменское поведение в футболе?
— Наверное, это когда игрок делает все для победы команды.
— Видели реакцию бразильцев на вызов в сборную, какие у вас были впечатления?
— Впечатления есть. Игра за сборную — то, о чем я мечтал с детства. Для меня это важный момент с удовольствием поеду.
- В прошлом году «Джентльменом года» стал Георгий Джикия.
- Обладатель премии получает черный смокинг.
- Фомин – 7-й представитель «Динамо», выигравший эту награду.
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