Орлов: «Критика пойдет Чистякову на пользу»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию вокруг защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Хорошо, что вернулся в состав. Значит, Чистякову пойдет на пользу критика.

Он виноват в том эпизоде, что тут говорить? Пусть доказывает, что он мастер высокого уровня», – сказал Орлов.

Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).

Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.

Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

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