Орлов: «Критика пойдет Чистякову на пользу»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию вокруг защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.
«Хорошо, что вернулся в состав. Значит, Чистякову пойдет на пользу критика.
Он виноват в том эпизоде, что тут говорить? Пусть доказывает, что он мастер высокого уровня», – сказал Орлов.
- Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
- Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
- Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.
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Источник: «Матч ТВ»