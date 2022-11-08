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    Орлов: «Критика пойдет Чистякову на пользу»

    Журналист Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию вокруг защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

    «Хорошо, что вернулся в состав. Значит, Чистякову пойдет на пользу критика.

    Он виноват в том эпизоде, что тут говорить? Пусть доказывает, что он мастер высокого уровня», – сказал Орлов.

    • Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
    • Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
    • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17712

      Cleaner 28 минут назад

      Флюгер РАЗВЕРНУЛСЯ!

      0
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      Рейтинг: +11916

      Алексей З 37 минут назад

      Да уж , хоть ссы в глаза, не стыда не совести.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3956

      Питерский князь 55 минут назад

      Критика?
      За такое, ногу отрезать надо!

      0
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      Рейтинг: +3444

      lordmrv 1 час назад

      Диме пойдет на пользу, он способен реагировать на критику. А вот старый баклан ни на что уже не годен. Тока срать.

      0
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      Рейтинг: +10760

      alp 1 час назад

      флюгер, чо... оправдывает свое погоняло на все 100

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +603

      gunstilzit 1 час назад

      Мерзкий старикашка.

      3
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      Рейтинг: +661

      Эном айс 2 часа назад

      Какая ,всё-таки, эффективная старая падла Геннадий Сергеевич..)
      Насрал ,как стадо бакланов, а теперь поучает. Уникум, блин.((

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