Именно победу требовать, всегда и надо!!
Из-за него, в графе поражение, +1!
Нам нужны нормальные ЦЗ! Такие ошибки непростительны!
Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал ситуацию с его сыном в клубе из Петербурга.
«Все забыли, но в «Зените» совсем недавно был случай с Андреем Мостовым. Вышел парень на поле – а он один из лучших российских футболистов! – отыграл от силы минут 20, а потом его непонятно за что поменял Семак. Мы смотрели игру, и я так и не понял: на основании чего?
Как сказали эксперты, он якобы не выкладывается. Но я не согласен: кто выкладывается в «Зените», как не Мостовой?! Молодой, скорость, техника – все у него есть. Такие вещи просто необъяснимы. Над ребятами просто издеваются.
Футбол – это игра, это надо понимать. Нельзя требовать побеждать всегда. Миллер требует с Медведева, Медведев – с Семака… Но надо учиться проигрывать достойно», – сказал Чистяков.
- «Зенит» дома уступил «Ахмату» – 1:2.
- Гендиректор клуба Александр Медведев публично заявил об отстранении Чистякова от тренировок.
- Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.
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