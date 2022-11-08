Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал ситуацию с его сыном в клубе из Петербурга.

«Все забыли, но в «Зените» совсем недавно был случай с Андреем Мостовым. Вышел парень на поле – а он один из лучших российских футболистов! – отыграл от силы минут 20, а потом его непонятно за что поменял Семак. Мы смотрели игру, и я так и не понял: на основании чего?

Как сказали эксперты, он якобы не выкладывается. Но я не согласен: кто выкладывается в «Зените», как не Мостовой?! Молодой, скорость, техника – все у него есть. Такие вещи просто необъяснимы. Над ребятами просто издеваются.

Футбол – это игра, это надо понимать. Нельзя требовать побеждать всегда. Миллер требует с Медведева, Медведев – с Семака… Но надо учиться проигрывать достойно», – сказал Чистяков.

«Зенит» дома уступил «Ахмату» – 1:2.

Гендиректор клуба Александр Медведев публично заявил об отстранении Чистякова от тренировок.

Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

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