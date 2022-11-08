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    Отец Чистякова – о «Зените»: «Миллер требует с Медведева, Медведев – с Семака. Но нельзя требовать побеждать всегда»

    Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал ситуацию с его сыном в клубе из Петербурга.

    «Все забыли, но в «Зените» совсем недавно был случай с Андреем Мостовым. Вышел парень на поле – а он один из лучших российских футболистов! – отыграл от силы минут 20, а потом его непонятно за что поменял Семак. Мы смотрели игру, и я так и не понял: на основании чего?

    Как сказали эксперты, он якобы не выкладывается. Но я не согласен: кто выкладывается в «Зените», как не Мостовой?! Молодой, скорость, техника – все у него есть. Такие вещи просто необъяснимы. Над ребятами просто издеваются.

    Футбол – это игра, это надо понимать. Нельзя требовать побеждать всегда. Миллер требует с Медведева, Медведев – с Семака… Но надо учиться проигрывать достойно», – сказал Чистяков.

    • «Зенит» дома уступил «Ахмату» – 1:2.
    • Гендиректор клуба Александр Медведев публично заявил об отстранении Чистякова от тренировок.
    • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3956

      Питерский князь 59 секунд назад

      Именно победу требовать, всегда и надо!!
      Из-за него, в графе поражение, +1!
      Нам нужны нормальные ЦЗ! Такие ошибки непростительны!

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      Рейтинг: +17151

      ilichkadr 1 час назад

      Папик дочирикается.......

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