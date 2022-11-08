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    Радимов: «Канчельскис два года думал, что меня зовут Дима»

    Экс-футболист сборной России Владислав Радимов рассказал смешную историю про Андрея Канчельскиса.

    «Он два года не знал в сборной, что я Владислав. Думал, что меня зовут Дима. Тогда же соцсетей не было.

    Я так боялся сказать, что я не Дима, Канчельскис там играет с Бекхэмом и Кантона, чтобы сказать, что я не Дима...

    Да и фиг с ним, пусть думает, что Дима (смеется)», – заявил Радимов.

    • Канчельскис выступал за сборную России с 1992 по 1998 год, провел 36 матчей и забил 4 гола.
    • Радимов играл за национальную команду с 1994 по 2006 год, у него 3 мяча в 33 играх.

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    Источник: «Матч ТВ»

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