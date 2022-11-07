Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Венеция» Черышева объявила о назначении Ваноли главным тренером

    Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Венецию».

    Контракт с 50-летним тренером рассчитан до конца сезона-2023/34, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

    • За «Венецию» выступает российский вингер Денис Черышев.
    • Команда в прошлом сезоне играла в Серии А, а сейчас идет на 19-м месте в Серии В.
    • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.
    • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Венецию» Черышева 3
    Свинов рассказал, чем ему запомнился экс-тренер «Спартака» Ваноли 1
    Ваноли: «Абаскалю повезло принять такую организованную команду, как «Спартак» 18
    Источник: сайт «Венеции»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11