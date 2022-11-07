«Венеция» Черышева объявила о назначении Ваноли главным тренером

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Венецию».
Контракт с 50-летним тренером рассчитан до конца сезона-2023/34, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
- За «Венецию» выступает российский вингер Денис Черышев.
- Команда в прошлом сезоне играла в Серии А, а сейчас идет на 19-м месте в Серии В.
- Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.
- Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
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Источник: сайт «Венеции»