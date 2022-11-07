Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов: во сколько прямая трансляция, 7 ноября

    Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    • Жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне.
    • Начало – в 14:00 по московскому времени.

    Жеребьевку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

    Сеяные: «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «Порту» (Португалия), «Реал» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия), «Челси» (Англия).

    Несеяные: «Айнтрахт» (Германия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер» (Италия), «Милан» (Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «ПСЖ» (Франция).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11