Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов: во сколько прямая трансляция, 7 ноября

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
- Жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне.
- Начало – в 14:00 по московскому времени.
Жеребьевку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Сеяные: «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «Порту» (Португалия), «Реал» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия), «Челси» (Англия).
Несеяные: «Айнтрахт» (Германия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер» (Италия), «Милан» (Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «ПСЖ» (Франция).
Источник: «Бомбардир»