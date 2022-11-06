Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Чистяков сказал Медведеву, что готов пройти детектор лжи

    Стали известны подробности отстранения защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова от основы петербургской команды.

    Ранее появилась информация, что руководство клуба отстранило игрока из-за подозрений в заведомо плохой игре в матче с «Ахматом».

    Как пишет Eurostavka.ru, у Чистякова был разговор с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым, в котором ему попытались преподнести, что он намеренно плохо сыграл с «Ахматом». Чистяков ответил, что готов пройти детектор лжи.

    • Чистяков допустил ошибку в матче с «Ахматом», которая привела к голу.
    • Сообщалось о его возможном переходе в грозненский клуб зимой.

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных

    Новости по теме
    «Фантазеры, что ли?» Канчельскис – о подозрениях «Зенита» в намеренной плохой игре Чистякова 4
    «Это смешно». Агент Чистякова – о подозрениях «Зенита» в адрес защитника 4
    ⚡ «Зенит» отстранил Чистякова из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с «Ахматом» («Чемпионат») 27
    Источник: Eurostavka.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2022 22:56
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1060

      inzek 32 минуты назад

      не часто увидишь сор из избы с берегов невы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7582

      Томик 45 минут назад

      Какой ещё "детектор лжи", балбес. Надо сразу было говорить, что "это не допустимо, по моему мнению, и кто-нибудь другой в другом клубе даже потребовал бы извинений от функционеров, но я слишком уважаю клуб, болельщиков и свою команду, чтобы "выносить сор из избы" и потребовать извинений от инициаторов обвинения". Я думаю, намек бы поняли даже тупые бараны, руководящие иногда футбольными клубами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17144

      ilichkadr 1 час назад

      Ясный перец, что никакой намеренности не было. Дима в эпизоде просто сыграл самоуверенно и вальяжно. За что собственно и поплатился..............

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1317

      Сергей Каспийский > ilichkadr 4 минуты назад

      а пас ему какой дали? тихо катнули мяч...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11