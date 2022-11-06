Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чистяков сказал Медведеву, что готов пройти детектор лжи

6 ноября 2022, 22:56
16

Стали известны подробности отстранения защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова от основы петербургской команды.

Ранее появилась информация, что руководство клуба отстранило игрока из-за подозрений в заведомо плохой игре в матче с «Ахматом».

Как пишет Eurostavka.ru, у Чистякова был разговор с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым, в котором ему попытались преподнести, что он намеренно плохо сыграл с «Ахматом». Чистяков ответил, что готов пройти детектор лжи.

  • Чистяков допустил ошибку в матче с «Ахматом», которая привела к голу.
  • Сообщалось о его возможном переходе в грозненский клуб зимой.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных

Еще по теме:
Список дисквалифицированных на 1-й тур РПЛ – есть спартаковец 6
Вердикт Мажича по удалению в чемпионском матче «Зенита» 6
Карасев удалил игрока «Ростова» в матче с «Зенитом» вслед за пенальти в пользу петербуржцев 17
Источник: Eurostavka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Чистяков Дмитрий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1667765359
Ясный перец, что никакой намеренности не было. Дима в эпизоде просто сыграл самоуверенно и вальяжно. За что собственно и поплатился..............
Ответить
Томик
1667767272
Какой ещё "детектор лжи", балбес. Надо сразу было говорить, что "это не допустимо, по моему мнению, и кто-нибудь другой в другом клубе даже потребовал бы извинений от функционеров, но я слишком уважаю клуб, болельщиков и свою команду, чтобы "выносить сор из избы" и потребовать извинений от инициаторов обвинения". Я думаю, намек бы поняли даже тупые бараны, руководящие иногда футбольными клубами.
Ответить
inzek
1667768033
не часто увидишь сор из избы с берегов невы
Ответить
Теркчанин
1667773367
Все газпромовские бесятся что проиграли Ахмату,как буд-то это первый раз,а когда с Халками за 100 мильйонов проиграли тому же Тереку 2-0,кто был виноват? Там тоже был свой Чистяков? А когда Тереку продули 4-1, тоже кто то переходил в Терек????
Ответить
Теркчанин
1667773779
С 2010 по 2012 годы зенитовцы под руководством Лучано Спаллетти 5 раз встречались с «Тереком», одержав всего одну победу и забив лишь один (!) гол. Поистине, на том временном отрезке грозненская команда являлась для них одним из самых «неудобных» соперников. Последний матч этой серии состоялся в сентябре 2012-го и совпал с дебютом в России Халка и Акселя Витселя. «Зенит» тогда был очевидным фаворитом, но в итоге проиграл на своём поле со счётом 0:2. Это было его первое домашнее поражение от «Терека».
Ответить
Теркчанин
1667773905
в ноябре 2014-го Терек уверенно обыграл петербуржцев в гостях (3:1), в ноябре 2015-го ещё более убедительно на своём поле (4:1), а в ноябре 2016-го вновь в Грозном (2:1). Примечательно, что в первом круге чемпионата 2016/17 «Зенит» впервые в истории встреч с «Тереком» проиграл во втором матче подряд.
Ответить
Теркчанин
1667774049
Всего же «Зенит» встречался с «Тереком» 21 раз: 10 побед при 6 поражениях и разнице мячей 33:20. Среди всех команд, дебютировавших в высшей лиге российского футбола в новом веке, хуже, чем с «Тереком» (55.5% набранных очков), «Зенит» играл только с казанским «Рубином» (53.7%).
Ответить
Давид59
1667798211
Всё это херня, конечно. Чистяков не виноват ни в чём. Единственное в чём он виноват, так это в том, что он хреновый защитник. Да ещё Богданыч его на скамейке мариновал. Ни мастерства, да ещё ни практики не было.
Ответить
portero
1667799233
Да просто он привычно ленился на поле, вернуть парня в основу пусть спит дальше.... А если серьезно то Семак главная проблема Зенита не тренер он!!!!
Ответить
Главные новости
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
3
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 23:27
1
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
Вчера, 23:17
1
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
9
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
Вчера, 22:40
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
Вчера, 22:14
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
Вчера, 21:55
2
Все новости
Все новости
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
2
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
Вчера, 21:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
Вчера, 21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
Вчера, 21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
Вчера, 20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
Вчера, 20:45
9
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
Вчера, 20:30
1
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:02
12
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
Вчера, 19:48
17
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 19:36
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
Вчера, 19:23
4
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
Вчера, 18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
Вчера, 18:43
10
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
Вчера, 18:18
25
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
Вчера, 17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
Вчера, 17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
Вчера, 17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
Вчера, 17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
Вчера, 17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
Вчера, 16:56
3
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
Вчера, 16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
Вчера, 16:29
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+