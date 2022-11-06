Чистяков сказал Медведеву, что готов пройти детектор лжи

Стали известны подробности отстранения защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова от основы петербургской команды.

Ранее появилась информация, что руководство клуба отстранило игрока из-за подозрений в заведомо плохой игре в матче с «Ахматом».

Как пишет Eurostavka.ru, у Чистякова был разговор с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым, в котором ему попытались преподнести, что он намеренно плохо сыграл с «Ахматом». Чистяков ответил, что готов пройти детектор лжи.

Чистяков допустил ошибку в матче с «Ахматом», которая привела к голу.

Сообщалось о его возможном переходе в грозненский клуб зимой.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных