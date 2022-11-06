Расторжение контракта с Дзюбой – инициатива «Адана Демирспор» («РБ Спорт»)

Артем Дзюба уйдет из «Адана Демирспор» по инициативе руководоства клуба.
По информации «РБ Спорт», именно клуб принял решение о расторжении контракта с россиянином.
«Расторжение контракта с Дзюбой – инициатива именно «Адана Демирспор», игрок просто не подходит под схему главного тренера – это основная причина. Никаких проблем с зарплатами в клубе нет, все вовремя получают деньги. Артем получил последнюю зарплату и покинул «Адану» по соглашению сторон, никто никому ничего не должен», – написал «РБ Спорт».
- Sport24 писал, что Дзюба решил расторгнуть контракт из-за задержек по зарплате.
- На 34-летнего игрока претендуют «Торпедо» и «Рубин».
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Источник: «РБ Спорт»