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    Стало известно, почему Дзюба покинул «Адана Демирспор»

    Еще один источник подтвердил расторжение контракта форварда Артема Дзюбы с турецким «Адана Демирспором».

    Причины две: задержки по зарплате и недостаток игрового времени.

    «Контракт расторгнут. Вместе с этим был подписан договор, согласно которому «Адана» погасит все долги перед Дзюбой до января-февраля 2023 года», – сообщил источник.

    • В последних матчах Дзюба не попадал в заявку.
    • Всего в сезоне Суперлиги Дзюба провел 4 матча, забил гол.
    • 34-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6716

      sochi-2013 1 час назад

      Давай в Сочи, Тема.

      0
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      Рейтинг: +5100

      neim 1 час назад

      Вывод прост. Не играешь, значит хрен тебе а не денег ))).

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      Рейтинг: +17681

      Cleaner > neim 57 минут назад

      Вы это КОКОРИНУ скажите.

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      Рейтинг: +17681

      Cleaner > neim 55 минут назад

      И да, все Ваше Динамо должно получать хрен вместо денег. Ну кроме Шунина, Смолова и, может быть, Тюкавина. РЖУ ни могу..)))

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      Рейтинг: +5100

      neim > Cleaner 33 минуты назад

      Зачем ? Кокоша сам всех умоет, когда надо, особенно по поводу денег. ))).

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      Рейтинг: +5100

      neim > Cleaner 31 минуту назад

      То то я смотрю, копытные с Нижним вчера много наиграли, аж стыдно за них ))).

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      Рейтинг: +5622

      afw13 > Cleaner 3 минуты назад

      да-да, мы вчера тоже ржали над потугами ЦСКА забить хотя бы один мяч в ворота Нижнего Новгорода, какие-то клоуны бегали по полю а не футболисты, под стать главному тренеру вашему, федоту)))

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