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Стало известно, почему Дзюба покинул «Адана Демирспор»

6 ноября 2022, 13:29
8

Еще один источник подтвердил расторжение контракта форварда Артема Дзюбы с турецким «Адана Демирспором».

Причины две: задержки по зарплате и недостаток игрового времени.

«Контракт расторгнут. Вместе с этим был подписан договор, согласно которому «Адана» погасит все долги перед Дзюбой до января-февраля 2023 года», – сообщил источник.

  • В последних матчах Дзюба не попадал в заявку.
  • Всего в сезоне Суперлиги Дзюба провел 4 матча, забил гол.
  • 34-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

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Источник: Sport24
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Адана Демирспор Дзюба Артем
Комментарии (8)
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neim
1667731064
Вывод прост. Не играешь, значит хрен тебе а не денег ))).
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sochi-2013
1667731335
Давай в Сочи, Тема.
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