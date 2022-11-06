Стало известно, почему Дзюба покинул «Адана Демирспор»

Еще один источник подтвердил расторжение контракта форварда Артема Дзюбы с турецким «Адана Демирспором».

Причины две: задержки по зарплате и недостаток игрового времени.

«Контракт расторгнут. Вместе с этим был подписан договор, согласно которому «Адана» погасит все долги перед Дзюбой до января-февраля 2023 года», – сообщил источник.

В последних матчах Дзюба не попадал в заявку.

Всего в сезоне Суперлиги Дзюба провел 4 матча, забил гол.

34-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

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