Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тарханов назвал клуб РПЛ, где пригодился бы Дзюба

    Бывший тренер ЦСКА, «Спартака», «Урала» Александр Тарханов отреагировал на расторжение контракта форварда Артема Дзюбы с турецким «Адана Демирспором».

    «Дзюба не играл в «Адана Демирспор», поэтому он и ушел.

    Вернется ли он в Россию? Только топ-клубы могут платить те деньги, которые он хочет. Только пять команд из РПЛ могут дать большую зарплату. Думаю, Дзюба пригодился бы «Сочи» — там есть проблемы с нападающим. Если Артем согласится на небольшие деньги, то все клубы смогут его подписать», — сказал Тарханов.

    • В последних матчах Дзюба не попадал в заявку.
    • Всего в сезоне Суперлиги Дзюба провел 4 матча, забил гол.
    • 34-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных

    Новости по теме
    Стало известно, в каких странах интересуются Дзюбой. Он покинул «Демирспор» 4
    Дзюбу позвали в команду «Матч ТВ»
    «Оказался слабаком. У него игровая импотенция». Губерниев – об уходе Дзюбы из «Демирспора» 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11