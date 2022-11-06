Тарханов назвал клуб РПЛ, где пригодился бы Дзюба

Бывший тренер ЦСКА, «Спартака», «Урала» Александр Тарханов отреагировал на расторжение контракта форварда Артема Дзюбы с турецким «Адана Демирспором».

«Дзюба не играл в «Адана Демирспор», поэтому он и ушел.

Вернется ли он в Россию? Только топ-клубы могут платить те деньги, которые он хочет. Только пять команд из РПЛ могут дать большую зарплату. Думаю, Дзюба пригодился бы «Сочи» — там есть проблемы с нападающим. Если Артем согласится на небольшие деньги, то все клубы смогут его подписать», — сказал Тарханов.

В последних матчах Дзюба не попадал в заявку.

Всего в сезоне Суперлиги Дзюба провел 4 матча, забил гол.

34-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

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