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    «Факел» и «Краснодар» назвали составы на игру 16-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Факела» и «Краснодара» на матч 16-го тура чемпионата России.

    «Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Магаль, Морозов, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Кривцов, Баньяц, Пина, Кордоба.

    • Игра пройдет в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».
    • Начало – в 16:30 мск.
    • «Факел» занимает 13-е место в таблице РПЛ, «Краснодар» – 6-е.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6019

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      В этой игре буду болеть за Краснодар! а то Свинов разговорился. Ну и вообще у Краснодара бывают отличные отрезки.

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      Рейтинг: +1078

      Cubinec1989 2 часа назад

      Парни зажгите перед уходом на зимнюю паузу!)

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