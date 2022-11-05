«Факел» и «Краснодар» назвали составы на игру 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Краснодара» на матч 16-го тура чемпионата России.
«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Магаль, Морозов, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Кривцов, Баньяц, Пина, Кордоба.
- Игра пройдет в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».
- Начало – в 16:30 мск.
- «Факел» занимает 13-е место в таблице РПЛ, «Краснодар» – 6-е.
Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных
Источник: сайт РПЛ