Стало известно, как «Барселона» попрощается с Пике

Сегодня центральный защитник Жерар Пике проведет последний матч в составе «Барселоны».

Он сыграет на «Камп Ноу» с «Альмерией» (23:00 мск) в 13-м туре Примеры, после чего завершит карьеру.

Перед стартовым свистком на газоне стадиона развернут гигантский баннер в честь Пике с надписью «Sempr3».

Футболисты «Барсы» выйдут на разминку в майках с именем Пике и его номером.

На одном из экранов «Камп Ноу» будет показано видео, посвящeнное 35-летнему испанцу.

В конце матча Пике выступит с речью и совершит круг почeта по полю.

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