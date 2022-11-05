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    Стало известно, как «Барселона» попрощается с Пике

    Сегодня центральный защитник Жерар Пике проведет последний матч в составе «Барселоны».

    Он сыграет на «Камп Ноу» с «Альмерией» (23:00 мск) в 13-м туре Примеры, после чего завершит карьеру.

    Перед стартовым свистком на газоне стадиона развернут гигантский баннер в честь Пике с надписью «Sempr3».

    Футболисты «Барсы» выйдут на разминку в майках с именем Пике и его номером.

    На одном из экранов «Камп Ноу» будет показано видео, посвящeнное 35-летнему испанцу.

    В конце матча Пике выступит с речью и совершит круг почeта по полю.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +373

      Таврида 4 часа назад

      Для "покойничка" у Пике слишком много движухи на церемонии "прощания")

      0
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    • ...
      Рейтинг: +69

      Roman Rom 4 часа назад

      Он что - помер?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5098

      neim 4 часа назад

      Похоже автору текста не ведома разница между церемонией прощания и прощальным матчем.
      Дети ЕГ вступили во взрослую жизнь ))).

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      Рейтинг: +1173

      mama1991 5 часов назад

      Рано конечно он это задумал, хотя куда после барсы идти? Чувак выйграл все

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      Рейтинг: +90

      SuperPav11 > mama1991 5 часов назад

      В любой нормальный клуб послал бы этих уродов

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      Рейтинг: +1173

      mama1991 > SuperPav11 2 часа назад

      в италию, там такой возраст еще играет

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      Рейтинг: +1314

      ruded 5 часов назад

      автор заголовка перешел из желтухи? Может быть будет" церемония прощального матча".. Животины, одним словом

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