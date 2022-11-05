В «Барселоне» благодаря уходу Пике задумались о зимней покупке Бернарду Силвы

«Барселона» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы в январе.
У клуба появились финансовые возможности для такого трансфера благодаря уходу Жерара Пике.
Впрочем, «Сити» вряд ли продаст столь важного игрока посреди сезона.
- Пике решил закончить карьеру в 35 лет.
- «Барса» пыталась купить Силву летом, но договориться тогда не удалось.
- В этом сезоне португалец забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 19 матчах.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
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Источник: Sport.es