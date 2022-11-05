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    В «Барселоне» благодаря уходу Пике задумались о зимней покупке Бернарду Силвы

    «Барселона» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы в январе.

    У клуба появились финансовые возможности для такого трансфера благодаря уходу Жерара Пике.

    Впрочем, «Сити» вряд ли продаст столь важного игрока посреди сезона.

    • Пике решил закончить карьеру в 35 лет.
    • «Барса» пыталась купить Силву летом, но договориться тогда не удалось.
    • В этом сезоне португалец забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 19 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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