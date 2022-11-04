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    Агент ответил на вопрос, получил ли Божович предложение от «Химок»

    Агент тренера Миодрага Божовича Срджан Еремич ответил, не пригласили ли черногорца «Химки».

    — Поступило ли предложение от «Химок»? Хм, не готов комментировать такие вещи на данный момент. Но у Миодрага всегда остается вариант работы в России. В своем интервью он четко сказал, что очень любит Россию.

    — Есть ли реальная вероятность, что зимой он вернется в Россию?

    — Никто не знает, что будет завтра, какая сложится ситуация, не говоря уже про зиму.

    • Последней командой Божовича в России был тульский «Арсенал».
    • Он вылетел вместе с клубом из РПЛ, после чего уехал из страны.
    • Божович на этой неделе заявил, что он легенда российского футбола.

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    Источник: «РБ Спорт»

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