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В «Буде-Глимт» не знают о скором уходе Хайкина

4 ноября 2022, 16:57

Генеральный директор «Буде-Глимт» Фруде Томассон высказался о том, что российский вратарь Никита Хайкин намерен сменить команду.

«Я не знаю ничего о том, что Хайкин собирается покидать «Буде-Глимт». Его контракт действует до 1 января 2023 года, поэтому не могу сказать чего-то большего.

Хайкин не хочет продлевать с нами контракт? От него я это не слышал. «Буде» доволен Никитой, и нет никаких предпосылок, что мы не продлим нашего основного голкипера.

Останется ли он в нашем клубе? Я не знаю. У нас нет никаких разногласий и конфликтов.

Хайкин доволен всем в «Буде-Глимт», но, что будет с его будущим, я сказать не могу», – заявил Томассон.

  • Голкипер выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года.
  • Он провел 120 матчей и пропустил 128 голов.
  • Хайкин – 2-кратный чемпион Норвегии.

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Источник: Sport24
Европа Буде-Глимт Хайкин Никита
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