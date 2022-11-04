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  • Семин заявил, что работа Семака в «Зените» вызывает у него восхищение

Семин заявил, что работа Семака в «Зените» вызывает у него восхищение

4 ноября 2022, 11:59
7

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о «Зените».

«Все результаты команд в турнирной таблице справедливые. Лидерской стабильности «Зенита» могут позавидовать все клубы РПЛ.Раньше «Локомотив» и ЦСКА тоже ассоциировались со стабильностью, но сейчас единолично – «Зенит».

Работа Семака серьезная и вызывает восхищение. Сергей Семак – лучший тренер РПЛ», – сказал Семин.

  • «Зенит» набрал 39 очков в 15 турах и с отрывом лидирует в РПЛ.
  • Команда выиграла последние 4 сезона.
  • Очередное чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий Семак Сергей
Комментарии (7)
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jek718875
1667554026
Старичок объелся вискаря
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НикКин
1667554187
Как я и говорил поставь туда Мостового и он даже даст результат и даже Зарема чемпионат выиграет с таким то составом
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BarStep
1667560531
Я бы это немного по другому сказал.. Работа Зенита вызывает у Семака восхищение!
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житель СПб
1667569032
Пишут здесь ерунду... А вопрос непростой. Как тактик, мыслитель - Семак слаб. Все мы в этом убеждались многократно. Но он смог психологически создать в коллективе такой микроклимат, что все хорошо общаются, нет подковерных игр и это очень хорошо сказывается на игре и результате. Другой пример - Спартак. Несмотря на многие высказывания спартаковцев, завидующих и обижающих Зенит, на самом деле расходы Спартака вполне сопоставимы с зенитовскими. Но крайне низкие продуманность и эффективность этих расходов, ужасный климат в команде и привели к тому, что было до последних 2х сезонов. Так что, в таком сравнении - заслуги Семака стоит признать.
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