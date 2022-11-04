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    Семин заявил, что работа Семака в «Зените» вызывает у него восхищение

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о «Зените».

    «Все результаты команд в турнирной таблице справедливые. Лидерской стабильности «Зенита» могут позавидовать все клубы РПЛ.Раньше «Локомотив» и ЦСКА тоже ассоциировались со стабильностью, но сейчас единолично – «Зенит».

    Работа Семака серьезная и вызывает восхищение. Сергей Семак – лучший тренер РПЛ», – сказал Семин.

    • «Зенит» набрал 39 очков в 15 турах и с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Команда выиграла последние 4 сезона.
    • Очередное чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +332

      НикКин 1 час назад

      Как я и говорил поставь туда Мостового и он даже даст результат и даже Зарема чемпионат выиграет с таким то составом

      0
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      Рейтинг: +10748

      alp > НикКин 3 минуты назад

      ну а состав то, наверное, Семак сам себе подобрал? кто мешал мостовому или зареме сделать тоже самое?

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      Рейтинг: +1486

      jek718875 1 час назад

      Старичок объелся вискаря

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