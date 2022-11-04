Семин заявил, что работа Семака в «Зените» вызывает у него восхищение

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о «Зените».

«Все результаты команд в турнирной таблице справедливые. Лидерской стабильности «Зенита» могут позавидовать все клубы РПЛ.Раньше «Локомотив» и ЦСКА тоже ассоциировались со стабильностью, но сейчас единолично – «Зенит».

Работа Семака серьезная и вызывает восхищение. Сергей Семак – лучший тренер РПЛ», – сказал Семин.

«Зенит» набрал 39 очков в 15 турах и с отрывом лидирует в РПЛ.

Команда выиграла последние 4 сезона.

Очередное чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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